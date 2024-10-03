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Киноафиша Сериалы Эль Русо

Эль Русо (2024 - …)

El Ruso 18+
Год выпуска 2024
Страна Аргентина/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 7 часов 0 минут

О чем сериал

Действие происходит в знойной Аргентине, на небольшом живописном полуострове неподалеку от Буэнос-Айреса. В этих краях, в «аргентинской Венеции», обитает в течение долгих лет община русских староверов. Они чтут свой язык, религию и традиции. Она — староверка, которая живет по правилам. Он — сотрудник правоохранительных органов, эмигрант из России, который ловит опасных преступников. Их любовь обречена. Однако между героями вспыхивает настоящее чувство. Но смогут ли они справиться с испытаниями?

Эль Русо - трейлер первого сезона
Эль Русо  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Павел Акимкин
Сергей Рудзевич
Сергей Рудзевич
Никита Тезин
Никита Тезин
Семен Серзин
Семен Серзин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
5.7 IMDb
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Сезоны
Эль Русо - Сезон 1 Сезон 1
2024, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Ferensy 25 октября 2024, 16:47
Вообще нормальный сериал. Простая местечковая история, которую интересно смотреть именно из-за места действия и старообрядцев.
Снято отлично,… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 25 октября 2024, 19:05
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
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