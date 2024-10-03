Действие происходит в знойной Аргентине, на небольшом живописном полуострове неподалеку от Буэнос-Айреса. В этих краях, в «аргентинской Венеции», обитает в течение долгих лет община русских староверов. Они чтут свой язык, религию и традиции. Она — староверка, которая живет по правилам. Он — сотрудник правоохранительных органов, эмигрант из России, который ловит опасных преступников. Их любовь обречена. Однако между героями вспыхивает настоящее чувство. Но смогут ли они справиться с испытаниями?
Снято отлично,… Читать дальше…