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Постер сериала История любви Чунхва
Постер сериала История любви Чунхва
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы История любви Чунхва

История любви Чунхва (2025 - …)

Chunhwayeonaedam 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис TVING
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Младшая дочь в королевской семье Хвари оказывается в центре скандальной истории за всеми рамками приличий. Уставший и рассерженный отец решает выдать её замуж. У непокорной Хвари давно есть свой кандидат, но в самый ответственный момент он разбивает ей сердце. Однако это не значит, что теперь она выйдет замуж по чужой указке. Не боясь нового скандала, Хвари начинает самостоятельные поиски жениха. Так она сталкивается с богатым наследником и своенравным сердцеедом Чхве Хваном. Другой претендент на её руку – прекрасно образованный и почти во всём идеальный Чан Вон. Кому удастся завоевать сердце строптивой принцессы?.

В ролях
В ролях
Ко А-ра
Ко А-ра
Ким Тхэк
Лим Хва-ён
Хан Сын-ён
Чан Рюль
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Сезоны
История любви Чунхва - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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