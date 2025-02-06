Младшая дочь в королевской семье Хвари оказывается в центре скандальной истории за всеми рамками приличий. Уставший и рассерженный отец решает выдать её замуж. У непокорной Хвари давно есть свой кандидат, но в самый ответственный момент он разбивает ей сердце. Однако это не значит, что теперь она выйдет замуж по чужой указке. Не боясь нового скандала, Хвари начинает самостоятельные поиски жениха. Так она сталкивается с богатым наследником и своенравным сердцеедом Чхве Хваном. Другой претендент на её руку – прекрасно образованный и почти во всём идеальный Чан Вон. Кому удастся завоевать сердце строптивой принцессы?.