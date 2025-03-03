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Киноафиша Сериалы Круги на воде

Круги на воде (2025 - 2025)

Krugi na vode 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут

О чем сериал

Рая вынуждена оставить медицинское училище и пойти работать в клининговую компанию, чтобы оплатить дорогостоящую операцию больному отцу Андрею Ветрову.  Однажды, во время уборки шикарных апартаментов, Рая знакомится с хозяином квартиры, представителем золотой молодежи Павлом Ольховским. Молодые люди влюбляются друг в друга. Но мать Павла, хозяйка бизнес-империи Инга, категорически против отношений сына с простой уборщицей: она мечтает женить его на дочери своего главного конкурента Евгения Соколова. Вместе с юристом фирмы Виктором Даниловым Инга придумывает план, как избавиться от девушки. Сможет ли Рая сохранить свою любовь и обрести счастье?..

В ролях
В ролях
Александра Хромова
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Алексей Симонов
Алексей Симонов
Илья Ильиных
Илья Ильиных
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Круги на воде - Сезон 1 Сезон 1
2025, 10 эпизодов
 
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