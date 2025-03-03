Рая вынуждена оставить медицинское училище и пойти работать в клининговую компанию, чтобы оплатить дорогостоящую операцию больному отцу Андрею Ветрову. Однажды, во время уборки шикарных апартаментов, Рая знакомится с хозяином квартиры, представителем золотой молодежи Павлом Ольховским. Молодые люди влюбляются друг в друга. Но мать Павла, хозяйка бизнес-империи Инга, категорически против отношений сына с простой уборщицей: она мечтает женить его на дочери своего главного конкурента Евгения Соколова. Вместе с юристом фирмы Виктором Даниловым Инга придумывает план, как избавиться от девушки. Сможет ли Рая сохранить свою любовь и обрести счастье?..