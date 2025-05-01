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Постер сериала Времена года
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Киноафиша Сериалы Времена года

Времена года (2025 - …)

The Four Seasons 18+
Год выпуска 2025
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 32 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 4 часа 16 минут

О чем сериал

Многолетняя дружба трех супружеских пар оказывается под угрозой из-за развода одной из них — равно как и традиция каждый квартал выбираться вместе на выходные.

Времена года - трейлер первого сезона
Времена года  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Стив Карелл
Стив Карелл
Тина Фей
Тина Фей
Уилл Форте
Уилл Форте
Керри Кенни
Тоби Хасс
Тоби Хасс
Колман Доминго
Колман Доминго
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Времена года - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Фильм 1981 года «Времена года» — небольшое, но атмосферное кино, неизвестное российскому зрителю. Авторы взяли компанию неразлучных друзей и решили рассмотреть под микроскопом их отношения на пятом десятке жизни. Чтобы не отвлекаться на внешние проблемы, их сделали людьми с приличным достатком, а значит, не особо переживающих о чем-то за пределами своего узкого круга. Все они могут позволить себе уходить в отпуск аж четыре раза в год и каждый сезон вместе организовывать новое…
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