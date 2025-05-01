Наша рецензия
Фильм 1981 года «Времена года» — небольшое, но атмосферное кино, неизвестное российскому зрителю. Авторы взяли компанию неразлучных друзей и решили рассмотреть под микроскопом их отношения на пятом десятке жизни. Чтобы не отвлекаться на внешние проблемы, их сделали людьми с приличным достатком, а значит, не особо переживающих о чем-то за пределами своего узкого круга. Все они могут позволить себе уходить в отпуск аж четыре раза в год и каждый сезон вместе организовывать новое…
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