Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Вторая сторона правды
1 постер
Киноафиша Сериалы Вторая сторона правды

Вторая сторона правды (2025 - 2025)

Vtoraya storona pravdy 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

На первый взгляд жизнь Сони сложилась довольно хорошо: она замужем за писателем Женей, у них есть сын-студент Петя, идущий по стопам отца, а сама она работает тренером по художественной гимнастике. Вот только на самом деле все не так гладко… У Жени уже давно творческий кризис, Петя в погоне за легкими деньгами подсел на спортивные ставки, а невестка Алиса не занимается воспитанием маленькой дочери.  Брак Пети и Алисы трещит по швам, они принимают решение развестись. Пока Соня пытается справиться с подготовкой ученицы к важным соревнованиям и заботой о внучке Варе, муж заводит роман с Алисой… Одновременно с этим ее увольняют с работы. Жизнь Сони буквально разваливается, и единственным, кто может ей помочь, неожиданно оказывается сосед Вадим, который борется за сына с бывшей женой.

В ролях
В ролях
Серафима Низовская
Серафима Низовская
Сергей Масленников
Сергей Масленников
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Сериалы про развод: список лучших Сериалы про развод: список лучших
Сериалы про любовь Сериалы про любовь
Лучшие сериалы про отношения, семью и любовь Лучшие сериалы про отношения, семью и любовь

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Сезоны
Вторая сторона правды - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Людмила Мазниченко 6 марта 2025, 20:42
Очень понравился фильм, хотелось бы больше таких жизненный фильмов.
Отзывы Написать
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше