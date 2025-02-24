На первый взгляд жизнь Сони сложилась довольно хорошо: она замужем за писателем Женей, у них есть сын-студент Петя, идущий по стопам отца, а сама она работает тренером по художественной гимнастике. Вот только на самом деле все не так гладко… У Жени уже давно творческий кризис, Петя в погоне за легкими деньгами подсел на спортивные ставки, а невестка Алиса не занимается воспитанием маленькой дочери. Брак Пети и Алисы трещит по швам, они принимают решение развестись. Пока Соня пытается справиться с подготовкой ученицы к важным соревнованиям и заботой о внучке Варе, муж заводит роман с Алисой… Одновременно с этим ее увольняют с работы. Жизнь Сони буквально разваливается, и единственным, кто может ей помочь, неожиданно оказывается сосед Вадим, который борется за сына с бывшей женой.