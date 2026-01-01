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Постер фильма Северо-Юг
Киноафиша Фильмы Северо-Юг

Северо-Юг

, 2015
Россия / драма / 18+
Постер фильма Северо-Юг

О фильме

Авторский фильм молодого режиссера Юрия Грубника, снятый в скандально известном поселке Териберка Мурманской области, где снимался вызвавший столько споров «Левиафан». Но в отличие от «Левиафана», картина под названием «Северо-Юг» – это история мечты и надежды. История о настоящем северном характере и о человеке, оставившем столицу ради поселка на самом краю земли. Чемпионат мира по серфингу на Баренцевом море – казалось бы, что может быть абсурднее? Но Алексей твердо уверен в том, что эта затея принесет успех. Север – перспективное направление, которое нужно развивать, и ради этого Леша готов уехать из Москвы в богом забытый поселок, чтобы здесь, на этой суровой земле, осуществлять свою большую мечту. Мама молодого человека категорически не верит в этот проект, но Алексей намерен доказать ей и всем остальным, что серфинг на Севере возможен. Командировка в Мурманскую область навсегда изменит жизнь героя, как и большая любовь, которую он встретит в пути. 

В ролях

Людмила Иванова
Людмила Иванова
Алексей Воронин
Режиссер Юрий Грубник
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

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