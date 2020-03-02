Нарцисс и Златоуст, 2020

Буйная экранизация философского романа Германа Гессе. Прилежный и, кажется, физически не способный нашкодить Нарцисс — послушник средневекового монастыря, сознательно выбравший изучение латыни и служение Богу. Маленький, но храбрый и непокорный Гольдмунд попадает в это отшельническое место не по своей воле, но по велению отца, взбешенного супружеской неверностью матери. Мальчишки сходятся друг с другом, как лед и пламя; переживет ли их дружба годы ученичества, разлук и странствий?.. В основе фильма — сложный роман Германа Гессе, известный в некоторых переводах как «Нарцисс и Златоуст». В версии Штефана Рузовицкого текст превратился в броское динамичное зрелище, которое не потерялось бы и на MTV; да и молитва, которую поют молодые монахи, больше походит на поп-хит. Рузовицки просто не способен снимать медленно и вяло; крепкая и шаловливая рука режиссера «оскароносных» «Фальшивомонетчиков», «Черного дрозда», «Ада» и «Пациента Зеро» чувствуется в каждом кадре.