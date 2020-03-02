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Нарцисс и Златоуст Нарцисс и Златоуст
Киноафиша Фильмы Нарцисс и Златоуст
Narziss und Goldmund

Нарцисс и Златоуст, 2020

2020 / Австрия / Германия
6.3 Оцените
12 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Отец отправляет главного героя, юного Гольдмунда, на обучение в монастырь. Там молодой человек встречается с Нарциссом, учеником монаха. Он посвятил себя строгому аскетизму и религии. Гольдмунд сперва старается во всем походить на нового знакомого. Между ними завязывается тесная дружба, но со временем Гольдмунд осознает, что перспективы, предлагаемые монастырем, противоречат его представлениям о свободе, и уходит в долгое странствование, где находит свою любовь. Но однажды он вновь встретится с Нарциссом при драматических обстоятельствах…

  • Имя главного героя отсылает зрителя к Иоанну Златоусту. Нарцисс – персонаж из мифов Древней Греции, который являлся олицетворением юношеского самолюбования и тщеславия.
  • Фильм является первой экранизацией знаменитого произведения Германа Гессе.
  • В сюжете отчетливо просматривается влияние философии Ницше, в частности, оно выражено в противостоянии аполонического и дионисического характеров главных героев.
  • Златоуст олицетворяет в фильме искусство и силу природы, а Нарцисс – воплощает логику, науку и Бога. Но разными путями им предстоит прийти к единой мудрости.

Буйная экранизация философского романа Германа Гессе. Прилежный и, кажется, физически не способный нашкодить Нарцисс — послушник средневекового монастыря, сознательно выбравший изучение латыни и служение Богу. Маленький, но храбрый и непокорный Гольдмунд попадает в это отшельническое место не по своей воле, но по велению отца, взбешенного супружеской неверностью матери. Мальчишки сходятся друг с другом, как лед и пламя; переживет ли их дружба годы ученичества, разлук и странствий?.. В основе фильма — сложный роман Германа Гессе, известный в некоторых переводах как «Нарцисс и Златоуст». В версии Штефана Рузовицкого текст превратился в броское динамичное зрелище, которое не потерялось бы и на MTV; да и молитва, которую поют молодые монахи, больше походит на поп-хит. Рузовицки просто не способен снимать медленно и вяло; крепкая и шаловливая рука режиссера «оскароносных» «Фальшивомонетчиков», «Черного дрозда», «Ада» и «Пациента Зеро» чувствуется в каждом кадре.

6.3 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 16 сентября 2020
Премьера в мире 2 марта 2020
Возраст 18+
Режиссер
Штефан Руцовицки
В ролях
Яннис Нивенер
Яннис Нивенер
Сабин Тамбреа
Генриетта Конфуриус
Генриетта Конфуриус
Лукаш Бех
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нарцисс и Златоуст 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Александр Иннокентьевич 30 декабря 2020, 21:51
Какой замечательный фильм, игра актеров высший класс.
Всем смотреть, кто любит не простые взаимоотношения между мужчинами.
Златоуст - мой герой!… Читать дальше…
Александр Иннокентьевич 30 декабря 2020, 21:53
Да, я!!!
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12 голосов
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саундтрек фильма Нарцисс и Златоуст
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