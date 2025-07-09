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«Бригада» чуть не лишилась Космоса прямо накануне съёмок: виной всему — случайная пьянка и рост Дюжева

9 июля 2025 17:38
«Бригада» чуть не лишилась Космоса прямо накануне съёмок: виной всему — случайная пьянка и рост Дюжева

Артисту помогла знаменитая русская смекалочка.

Роль Космоса в легендарной «Бригаде» подарила Дмитрию Дюжеву всероссийскую славу и открыла двери в большое кино. Но не все знают, что артист мог и не попасть в культовый сериал — по его же собственной глупости.

В одном из интервью Дюжев вспоминал, что накануне судьбоносного кастинга он весело отметил банкет в театре и загулял до шести утра. Проснулся он только благодаря маме — она буквально выволокла сонного и страдающего от похмелья сына из постели.

«Я вообще не соображал, куда идти и зачем это нужно», — признался Дмитрий.

Он даже хотел отказаться от проб: переживал, что продюсеры почувствуют запах перегара и решат, что он не способен работать. Но строгая мама отрезала: мол, не дыши в сторону режиссёра и ступай работать. На «Мосфильме» Дюжев всё-таки собрался и сыграл так, что сначала его утвердили на роль Мухи.

«Бригада» чуть не лишилась Космоса прямо накануне съёмок: виной всему — случайная пьянка и рост Дюжева

Однако потом режиссёр Алексей Сидоров разглядел в высоком, харизматичном Дмитрии Космоса. Но и тут всё могло сорваться: продюсер был против — рост Дюжева (195 сантиметров!) значительно превышал рост Сергея Безрукова, а потому в кадре они смотрелись бы странно.

Дюжев нашёл выход: на совместных пробах он держался подальше от Безрукова, старался присесть за стол и даже поджимал ноги, чтобы казаться ниже. Ловкость актёра сработала — его утвердили на роль, которая и сделала его народным любимцем.

Вот так легендарная «Бригада» едва не осталась без Космоса — всего-то из-за одной ночной пьянки и пары лишних сантиметров роста.

Ранее мы также писали: Итальянская братва рвется к власти: это «Бригада» или «Клан Сопрано»? Угадайте культовый сериал о бандитах по жизненной цитате

Фото: Кадр из сериала «Бригада»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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