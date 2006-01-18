Гробница, 2004

«Гробница» – кровавый фильм ужасов от итальянца Бруно Маттеи, в свое время снимавшего хорроры один за другим. Действительно, если обратиться к фильмографии режиссера, то подобного рода картин наберется более тридцати. Всем ценителям мистического ужаса и до мурашек пробирающих сцен рекомендуем посмотреть картину «Гробница» онлайн. У фильма есть интересный пролог. В древнем городе, который населен племенем майи, а когда-то принадлежал великому и ужасному жрецу Татамакли, располагается храм кровавой богини Коатику. Для ее воскрешения в храме регулярно разыгрываются жертвоприношения, однако однажды туда врывается войско короля, чтобы помешать злодействам. Наступает затишье. Но как долго оно продлится? Через несколько столетий группа студентов отправляется в древний город для проведения раскопок и разбивает лагерь. Разумеется, зло не дремлет. Внезапно при таинственных обстоятельствах погибает лидер группы – с этого начинается серия новых жертвоприношений. Удастся ли кому-нибудь избежать кары за излишнюю смелость и вторжение в мир древней цивилизации?