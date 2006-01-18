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Гробница Гробница
Киноафиша Фильмы Гробница
La tomba

Гробница, 2004

2004 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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О фильме

«Гробница» – кровавый фильм ужасов от итальянца Бруно Маттеи, в свое время снимавшего хорроры один за другим. Действительно, если обратиться к фильмографии режиссера, то подобного рода картин наберется более тридцати. Всем ценителям мистического ужаса и до мурашек пробирающих сцен рекомендуем посмотреть картину «Гробница» онлайн. У фильма есть интересный пролог. В древнем городе, который населен племенем майи, а когда-то принадлежал великому и ужасному жрецу Татамакли, располагается храм кровавой богини Коатику. Для ее воскрешения в храме регулярно разыгрываются жертвоприношения, однако однажды туда врывается войско короля, чтобы помешать злодействам. Наступает затишье. Но как долго оно продлится? Через несколько столетий группа студентов отправляется в древний город для проведения раскопок и разбивает лагерь. Разумеется, зло не дремлет. Внезапно при таинственных обстоятельствах погибает лидер группы – с этого начинается серия новых жертвоприношений. Удастся ли кому-нибудь избежать кары за излишнюю смелость и вторжение в мир древней цивилизации?

3.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 18 января 2006
Возраст 16+
Режиссер
Бруно Маттеи
В ролях
Анджела Ферлайно
Хьюго Бэррет
Дэвид Брасс
Джульетт Жюно
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гробница 1 постер
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