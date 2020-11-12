Другие названия

Violenza in un carcere femminile, Violence in a Women's Prison, Emanuelle i kvindefængslet, Emanuelle Reports from a Women's Prison, Violencia en una cárcel de mujeres, A Prisão da Violência, Black Emanuelle - Das Frauenzuchthaus, Black Emanuelle - Revolte im Frauenzuchthaus, Caged Women, Chicks in Chains, Emanuelle w więzieniu, Emanuelle, reportage da un carcere femminile, Emmanuelle in Hell, Escravas da Corrupção, Laura - Eine Frau geht durch die Hölle, Laura - Misshandelt im Frauenknast, Laura - Revolte im Frauenzuchthaus, Pénitencier de femmes, Przemoc w więzieniu dla kobiet, Via stis gynaikeies fylakes, Violencia en la cárcel de mujeres, Violência na Prisão Feminina, Women's Penitentiary 4, Womens Prison Massacre, Насилие в женской тюрьме, 狱中艾曼纽, "Emanuelle" esclava de la corrupcion, Black Emanuelle: das frauenzuchthaus, Black Emanuelle: revolte im frauenzuchthaus, Emanuelle en el reformatorio de las perdidas, Laura: eine frau geht durch die hölle, Black Emanuelle - Laura, Violence in a Women's Prison (1982), Women's Penitentiary IV, 狱中艾曼妞, Emanuelle in Hell

Еще