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Постер фильма Насилие в женской тюрьме
4.6
Киноафиша Фильмы Насилие в женской тюрьме
4.6

Насилие в женской тюрьме

, 1982
Violenza in un carcere femminile
Франция, Италия / боевик / 18+
Постер фильма Насилие в женской тюрьме
4.6

О фильме

Эмануэль расследует нарушения закона и случаи пыток и жестокого обращения в тюрьмах небольшой страны с диктаторским режимом. По фальшивым документам ей удается проникнуть в самую крупную женскую тюрьму. Ее первый контакт с жесткостью режима травмирует ее… То, что она видит и вынуждена переносить, превосходит все ожидания!

В ролях

Лаура Гемсер
Laura Kendall
Габриэле Тинти
Dr. Moran
Мария Романо
Kitty
Ursula Flores
Consuelo
Antonella Giacomini
Malone
Франко Карачиоло
Leander
Françoise Perrot
Hertha
Лоррейн Де Селле
Female Prison Warden
Жак Стани
Male Prison Warden
Лейла Дюранте
Pilar
Режиссер Бруно Маттеи
Сценарист Амброджо Молтени, Клаудио Фрэгассо
Композитор Луиджи Чеккарелли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 9 сентября 1982
Дата выхода
9 сентября 1982 Германия
16 февраля 1986 Испания
10 ноября 1982 Италия
31 марта 1984 США
MPAA R
Производство Beatrice Film, Imp.Ex.Ci., Les Films Jacques Leitienne
Другие названия
Violenza in un carcere femminile, Violence in a Women's Prison, Emanuelle i kvindefængslet, Emanuelle Reports from a Women's Prison, Violencia en una cárcel de mujeres, A Prisão da Violência, Black Emanuelle - Das Frauenzuchthaus, Black Emanuelle - Revolte im Frauenzuchthaus, Caged Women, Chicks in Chains, Emanuelle w więzieniu, Emanuelle, reportage da un carcere femminile, Emmanuelle in Hell, Escravas da Corrupção, Laura - Eine Frau geht durch die Hölle, Laura - Misshandelt im Frauenknast, Laura - Revolte im Frauenzuchthaus, Pénitencier de femmes, Przemoc w więzieniu dla kobiet, Via stis gynaikeies fylakes, Violencia en la cárcel de mujeres, Violência na Prisão Feminina, Women's Penitentiary 4, Womens Prison Massacre, Насилие в женской тюрьме, 狱中艾曼纽, "Emanuelle" esclava de la corrupcion, Black Emanuelle: das frauenzuchthaus, Black Emanuelle: revolte im frauenzuchthaus, Emanuelle en el reformatorio de las perdidas, Laura: eine frau geht durch die hölle, Black Emanuelle - Laura, Violence in a Women's Prison (1982), Women's Penitentiary IV, 狱中艾曼妞, Emanuelle in Hell

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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