Запретная зона, 2020

Действие фильма разворачивается в Белорусской ССР в 1989 году. К этому времени уже произошла трагическая авария на Чернобыльской атомной электростанции, разрушительные последствия которой распространились на много километров вокруг.

Чтобы никто не пострадал от радиации, землю ограждают колючей проволокой и называют «Зоной отчуждения». Находиться здесь опасно — с одной стороны одичавшие животные, с другой — местное население, которое отказалось покидать опасные земли.

Главные герои — компания из шести молодых людей: две девушки и четверо парней. Студенты и закадычные друзья, опьяненные советской романтикой, решают отправиться в поход по незнакомым местам, чтобы расширить кругозор и «найти себя». Для каждого этот поход значит что-то большее, чем просто приятное времяпровождение.

Чтобы добавить в приключения изюминку, герои сплавляются по реке на плоту. Из-за неопытности друзья не справляются с управлением плота и по воле случая оказываются в запретной зоне. Ребята наслышаны об этом гиблом месте, но детское любопытство берет верх, и они решают исследовать старый и заброшенный город поблизости.

На пути им встречается нежилая деревня. Полуразрушенные дома, заброшенные огороды, дикие животные по соседству, — обстановка пленяет героев таинственностью, и они изучают развалины. Здесь они встречают мужчину, который прячется в одном из домов. Незнакомец погибает по вине туристов, а сами они находят спортивную сумку с деньгами. Думая, что они теперь сказочно богаты и об этом недоразумении с мужчиной можно забыть, друзья планируют вернуться домой. Только в запретных землях свои законы – и нечто, скрывающееся в лесу, их просто так не отпустит.