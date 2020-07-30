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Запретная зона Запретная зона
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Запретная зона, 2020

2020 / Россия
5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в Белорусской ССР в 1989 году. К этому времени уже произошла трагическая авария на Чернобыльской атомной электростанции, разрушительные последствия которой распространились на много километров вокруг.

Чтобы никто не пострадал от радиации, землю ограждают колючей проволокой и называют «Зоной отчуждения». Находиться здесь опасно — с одной стороны одичавшие животные, с другой — местное население, которое отказалось покидать опасные земли.

Главные герои — компания из шести молодых людей: две девушки и четверо парней. Студенты и закадычные друзья, опьяненные советской романтикой, решают отправиться в поход по незнакомым местам, чтобы расширить кругозор и «найти себя». Для каждого этот поход значит что-то большее, чем просто приятное времяпровождение.

Чтобы добавить в приключения изюминку, герои сплавляются по реке на плоту. Из-за неопытности друзья не справляются с управлением плота и по воле случая оказываются в запретной зоне. Ребята наслышаны об этом гиблом месте, но детское любопытство берет верх, и они решают исследовать старый и заброшенный город поблизости.

На пути им встречается нежилая деревня. Полуразрушенные дома, заброшенные огороды, дикие животные по соседству, — обстановка пленяет героев таинственностью, и они изучают развалины. Здесь они встречают мужчину, который прячется в одном из домов. Незнакомец погибает по вине туристов, а сами они находят спортивную сумку с деньгами. Думая, что они теперь сказочно богаты и об этом недоразумении с мужчиной можно забыть, друзья планируют вернуться домой. Только в запретных землях свои законы – и нечто, скрывающееся в лесу, их просто так не отпустит.   

«Запретная зона» – дебютная полнометражная картина режиссера Митрия Семенова-Алейникова, но не первый его кинематографический проект. Митрий принял участие в работе над альманахом «Война. Остаться человеком» 2018 года совместно с другими молодыми режиссерами.

Фильм «Запретная зона» был снят по заказу Министерства культуры Беларуси. Холдинг MEGOGO стал дистрибьютором фильма.

Продюсер картины Андрей Липов поделился в одном из интервью, что первые рецензенты положительно высказались о картине, сравнив ее с триллерами «Не дыши» и «Тихое место».  

Для актера Александра Демьянкова фильм «Запретная зона» стала сценарным дебютом. Демьянков работал над проектом совместно с Митрием Семеновым-Алейниковым и белорусским режиссером Андреем Курейчиком.  

Продюсер Георгий Малков в интервью сказал, что история в триллере — это метафора, которая олицетворяет изменения в обществе после событий на Чернобыльской АЭС, период в жизни людей, когда внезапно всем стали управлять деньги.

Запретная зона Чернобыльской АЭС насчитывает 160 км и до сих пор остается закрытой, тем не менее, она все равно привлекает туристов. Чтобы попасть в зону, нужен специальный пропуск.

Несмотря на то, что Чернобыльская АЭС находилась на территории Украины, 70% радиации пришлось на Беларусь.

1989 год, 50 км от Чернобыля. Компания друзей отправляется в поход. Во время сплава по реке молодые люди сбиваются с маршрута и попадают в зону отчуждения. Волею случая на совести ребят оказывается чужая смерть и чужие деньги. Теперь события развиваются непредсказуемо. Как поведёт себя каждый участник похода? Взаимное недоверие, страх, ревность и сумка с деньгами, которые могут всё исправить… или погубить.

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 30 июля 2020
Премьера в мире 30 июля 2020
Возраст 16+
Прокатчик MEGOGO Studios
Режиссер
Митрий Семёнов-Алейников
Митрий Семёнов-Алейников
В ролях
Александр Головин
Александр Головин
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Сергей Сосновский
Сергей Сосновский
Павел Чинарев
Павел Чинарев
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Постер фильма Запретная зона 3 постера
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Наша рецензия
1989 год, Белорусская ССР. Шестеро бывших друзей-одноклассников собрались в совместный поход. Они довольно давно не виделись: настолько, что один, из них, Алексей (Павел Чинарев) успел съездить на войну в Афганистан и вернуться. С первых минут путешествия эйфория приятельского воссоединения омрачается тем, что бывшая девушка солдата (Дарья Мельникова) ныне встречается с его же лучшим другом (Александр Головин). Но сердитые взгляды не повод отменять веселье, отправной точкой маршрута оказывается…
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Денис Игорев 7 октября 2020, 11:33
Ералаш
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