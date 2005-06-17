Ян родился высоко в небе, на борту самолета, пересекающего Тихий океан. Мать его умерла при родах, а у ребенка развился страх перед полетами, и нога Яна больше никогда не ступала на борт авиалайнера. Двадцатилетним молодым человеком он познакомился с Шарлоттой и безумно влюбился. Но счастье длилось недолго - Шарлотта должна была уехать в Австралию. Ян обещал и надеялся побороть свою фобию и пересечь ради любимой полмира. Однако в последний момент перед взлетом, не в силах преодолеть страх, покинул борт воздушного судна. Десять лет спустя он встретил Алису и вновь влюбился. Но услышав, что Шарлотта вернулась в Париж по-прежнему одинокой, начал сомневаться в том, что он и правда забыл старую любовь.

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