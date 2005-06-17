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Постер фильма Любовь в воздухе
6.4
Киноафиша Фильмы Любовь в воздухе
6.4

Любовь в воздухе

, 2005
Ma vie en l'air
Франция / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Любовь в воздухе
6.4

О фильме

Ян родился высоко в небе, на борту самолета, пересекающего Тихий океан. Мать его умерла при родах, а у ребенка развился страх перед полетами, и нога Яна больше никогда не ступала на борт авиалайнера. Двадцатилетним молодым человеком он познакомился с Шарлоттой и безумно влюбился. Но счастье длилось недолго - Шарлотта должна была уехать в Австралию. Ян обещал и надеялся побороть свою фобию и пересечь ради любимой полмира. Однако в последний момент перед взлетом, не в силах преодолеть страх, покинул борт воздушного судна. Десять лет спустя он встретил Алису и вновь влюбился. Но услышав, что Шарлотта вернулась в Париж по-прежнему одинокой, начал сомневаться в том, что он и правда забыл старую любовь.

В ролях

Венсан Эльбаз
Венсан Эльбаз
Yann Kerbec
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Alice
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Ludo
Эльза Кикоин
Charlotte
Дидье Безас
Castelot
Том Новамбр
Том Новамбр
Le père de Yann
Сесиль Кассель
Clémence
Филипп Наон
Филипп Наон
Le père de Ludo
Венсан Винтеральтер
Eddy
Франсуа Леванталь
Франсуа Леванталь
Le passager pour Sydney
Режиссер Реми Безансон
Сценарист Реми Безансон
Композитор Синклер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 17 июня 2005
Дата выхода
11 октября 2007 Германия
17 июня 2005 США
Сборы в мире $2 553 520
Производство Mandarin Films, M6 Films
Другие названия
Ma vie en l'air, Love Is in the Air, Életem a levegöben, Havada aşk var, Miłość buja w obłokach, Minha Vida no Ar, O Amor Está no Ar, Szerelem száll a szélben, To koritsi ton oneiron tou, Um Amor Pelo Ar, Un amor de altura, Viața mea în aer, Where is the Love?, Любов във въздуха, Любовь в воздухе

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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