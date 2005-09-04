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Постер фильма Элизабеттаун
6.6
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6.6

Элизабеттаун

, 2005
Elizabethtown
США / драма, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Элизабеттаун
6.6

О фильме

Дрю Бэйлор, еще недавно бывший на первых ролях в компании, производящей спортивную обувь, терпит сокрушительное фиаско. Созданная им модель кроссовок не пользуется успехом, в результате чего его компания несет гигантские убытки. Дрю увольняют с работы, его бросает любимая девушка Эллен, но на этом беды несчастного парня не кончаются. Вскоре по телефону ему сообщают о смерти его отца, и он срочно отправляется на похороны в свой родной город Элизабеттаун, штат Кентукки. В самолете Дрю знакомится с очаровательной стюардессой Клэр, и благодаря ей в его жизни начинают происходить перемены к лучшему.

В ролях

Орландо Блум
Орландо Блум
Дрю Бейлор
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Клэр Колберн
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Hollie Baylor
Джуди Грир
Джуди Грир
Heather Baylor
Джессика Бил
Джессика Бил
Ellen Kishmore
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Phil Devoss
Джед Рис
Дейдра Сарего
Брет Фрэнсис Куинн
Брюс МакГилл
Брюс МакГилл
Bill Banyon
Пол Шнайдер
Пол Шнайдер
Jessie Baylor
Лоудон Уэйнрайт III
Uncle Dale
Режиссер Кэмерон Кроу
Сценарист Кэмерон Кроу
Композитор Нэнси Уилсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 2 ноября 2005
Премьера в мире 4 сентября 2005
Дата выхода
17 ноября 2005 Россия UPI 12+
17 ноября 2005 Беларусь
4 ноября 2005 Великобритания
3 ноября 2005 Германия
25 ноября 2005 Дания
4 ноября 2005 Италия
17 ноября 2005 Казахстан
3 ноября 2005 Нидерланды
10 ноября 2005 Португалия
14 октября 2005 США
17 ноября 2005 Украина
2 ноября 2005 Франция
18 ноября 2005 Южная Корея 12
12 ноября 2005 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $52 164 016
Производство Paramount Pictures, Cruise/Wagner Productions, Vinyl Films
Другие названия
Elizabethtown, Rencontres à Elizabethtown, Todo sucede en Elizabethtown, Elizabettauna, Elizabettaunas, Thị Trấn Tình Yêu, Tudo Acontece em Elizabethtown, Елизабеттаун, Елізабеттаун, Элизабеттаун, エリザベスタウン, 伊丽莎白镇, 伊莉莎白小鎮, Rencontre à Elizabethtown

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 мая 2021
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саундтрек фильма Элизабеттаун

Цитаты

Claire Colburn Значит, ты провалился. Да, ты действительно провалился. Провалился. Провалился. Провалился. Провалился. Провалился. Провалился. Провалился. Провалился. Провалился. Провалился. Провалился. Думаешь, мне это важно? Я понимаю. Хочешь стать по-настоящему великим? Тогда имей смелость провалиться по-крупному и остаться на месте. Пусть ломают голову, почему ты всё ещё улыбаешься.

Отзывы о фильме

ксю 2 апреля 2015, 12:51
Какой кошмарный фильм...Клюнула на этот фильм из-за рекламы,но уже по прошесшествию 20 минут пожалела.На протяжении всего фильма,сидела и думала,в… Читать дальше…
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
такого тупого фильма давно видел в кинотеатре. Сюжет высосан из пальца. С этим фильмом можно сравнить по тупости два "Точная копия" и… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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