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Ловушка времени Ловушка времени
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Time Trap

Ловушка времени, 2017

2017 / США
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Профессор Хоппер – уважаемый археолог. Однажды он отправляется за город в экспедицию, чтобы пройти по следам хиппи, искавших родник вечной молодости. Среди них были родители ученого. Из поездки Хоппер не возвращается, бесследно пропав. Группа студентов по собственной инициативе идут искать профессора. Обнаружив веревку, явно оставленную археологом, ребята спускаются по ней в пещеру и попадают в невероятный лабиринт, где не работают обычные законы физики. Грань между будущим и прошлым исчезает, а надежда выбраться постепенно покидает героев…

  • Съемки частично проходили в пещерах Бронсона. Эта локация популярна среди любителей истории как пещера Бэтмена из сериала 1960-х. Другая часть эпизодов создана в пещерах Соноры.
  • Существует одноименная книга Лео Келли в жанре научной фантастики, но фильм не имеет к ней отношения.
  • Оливии Драгусевич, исполнившей одну из ролей в фильме, исполнилось 16 в день мировой премьеры киноленты.
  • На пропуске Хоппера видно дату его рождения. Персонаж на два месяца моложе, чем актер, который его сыграл.
  • Смена освещения показывает, что в измерении каждые четыре секунды происходит летнее солнцестояние. Значит, минута в пещере равна 15 годам реальной жизни.

В поисках исчезнувшего в горах Техаса преподавателя группа студентов, зная о теории их учителя о существовании в этих местах источника вечной молодости и желании его отыскать, верят, что профессор жив и, возможно, нуждается в помощи. Однако они и не предполагали, что спускаясь в недра исследуемой горной пещеры окажутся в пространственно-временной западне.

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 14 июня 2017
Премьера в мире 19 мая 2017
Возраст 16+
Режиссер
Бен Фостер
В ролях
Брианна Хоуи
Брианна Хоуи
Кэссиди Гиффорд
Оливия Драгусевич
Рейли Макклендон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ловушка времени 2 постера
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Ловушка времени

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