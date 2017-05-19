Ловушка времени, 2017

Профессор Хоппер – уважаемый археолог. Однажды он отправляется за город в экспедицию, чтобы пройти по следам хиппи, искавших родник вечной молодости. Среди них были родители ученого. Из поездки Хоппер не возвращается, бесследно пропав. Группа студентов по собственной инициативе идут искать профессора. Обнаружив веревку, явно оставленную археологом, ребята спускаются по ней в пещеру и попадают в невероятный лабиринт, где не работают обычные законы физики. Грань между будущим и прошлым исчезает, а надежда выбраться постепенно покидает героев…