Джей в Голливуде, 2019

Джейсон всегда был простым парнем из маленького городка. Но после знакомства с Кевином Смитом его жизнь перевернулась. Он сумел разглядеть в нем потенциал. Пока Джей работал кровельщиком, Кевин начал интересоваться кино. В его первом фильме главную роль исполнил лучший друг Джейсон. С тех пор к нему прочно пристало амплуа комедийного актера. Кевин рассказывает, как сделать так, чтобы избавиться от него. Но Джей слишком рьяно следует советам друга, и это приводит к проблемам.