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Джей в Голливуде Джей в Голливуде
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Madness in the Method

Джей в Голливуде, 2019

2019 / США
5.7 Оцените
10 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джейсон всегда был простым парнем из маленького городка. Но после знакомства с Кевином Смитом его жизнь перевернулась. Он сумел разглядеть в нем потенциал. Пока Джей работал кровельщиком, Кевин начал интересоваться кино. В его первом фильме главную роль исполнил лучший друг Джейсон. С тех пор к нему прочно пристало амплуа комедийного актера. Кевин рассказывает, как сделать так, чтобы избавиться от него. Но Джей слишком рьяно следует советам друга, и это приводит к проблемам.

  • Фильм рассказывает альтернативную версию жизни актеров, исполнивших роли Джея и Молчаливого Боба.
  • В этой ленте Джейсон Мьюз впервые попробовал себя в роли режиссера.
  • Съемки велись в Калифорнии – в Лос-Анджелесе, а также в Великобритании – в почтовом отделении.
  • Это последняя картина, в которой исполнил камео создатель комиксов Стэн Ли. В ноябре 2018 года он умер.
  • Стэн Ли ранее уже появлялся в одном фильме с Кевином Смитом и Джейсоном Мьюзом. Однако в «Тусовщиках из супермаркета» у них не было общих сцен.
  • В одной из сцен персонажу Винни Джонса требовалось надеть розовый халат. Это так расстроило актера, что он чуть не избил продюсера.
  • Название дословно можно перевести как «Системное безумие».

В альтернативной реальности кинозвезда Кевин Смит, известный как Молчаливый Боб, раскрывает своему приятелю Джейсону Мьюзу секрет успеха в Голливуде, чтобы тот избавился от вечного амплуа комедианта. Проблемы начинаются, когда Джейсон слишком рьяно следует его методике, доводя себя и всех вокруг до безумия

5.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 24 октября 2019
Премьера в мире 24 сентября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джейсон Мьюз
Джейсон Мьюз
В ролях
Джейсон Мьюз
Джейсон Мьюз
Кевин Смит
Кевин Смит
Джина Карано
Джина Карано
Винни Джонс
Винни Джонс
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джей в Голливуде 3 постера
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Джей в Голливуде смотреть онлайн

Джей в Голливуде
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за 1 рубль
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