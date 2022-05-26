Занокс, 2022

После неоднозначного эксперимента с наркотиками Миси получил возможность путешествовать во времени, что было обусловлено потерей связи с действительностью и бесконечными поисками приключений. Единственным обязательным условием для достижения успеха в задуманном оставался прием домашнего спирта, который вместе с запрещенными препаратами создавал дивную картину действительности. Никто не знал подробности злоключений сомнительного героя, переживающего происходящее на максимальном градусе эмоций, постоянных перепадах настроения и поисках очередной порции волнующих впечатлений. Сам заложник происходящего не терзался сомнениями относительно трансформаций и наслаждался необычным развитием сюжетной линии. Это казалось ему захватывающим и волнующим, поэтому менять жизнь и отдавать предпочтение стабильности авантюристу категорически не хотелось. Он не задумывался о последствиях безответственности, и как оказалось зря.