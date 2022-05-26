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Постер фильма Занокс
7.3
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7.3

Занокс

, 2022
Zanox
Венгрия / комедия, криминал, мелодрама / 18+
Постер фильма Занокс
7.3

О фильме

После неоднозначного эксперимента с наркотиками Миси получил возможность путешествовать во времени, что было обусловлено потерей связи с действительностью и бесконечными поисками приключений. Единственным обязательным условием для достижения успеха в задуманном оставался прием домашнего спирта, который вместе с запрещенными препаратами создавал дивную картину действительности. Никто не знал подробности злоключений сомнительного героя, переживающего происходящее на максимальном градусе эмоций, постоянных перепадах настроения и поисках очередной порции волнующих впечатлений. Сам заложник происходящего не терзался сомнениями относительно трансформаций и наслаждался необычным развитием сюжетной линии. Это казалось ему захватывающим и волнующим, поэтому менять жизнь и отдавать предпочтение стабильности авантюристу категорически не хотелось. Он не задумывался о последствиях безответственности, и как оказалось зря.

В ролях

Элыд Балинт
Misi
Лили Эрдыс
Janka
Андраш Хатази
Dr. Karotúr Gyula
Кати Сольом
Mama
Mátyás Dráfi
Józsi bácsi
Ágnes Máhr
Asszisztens
Ronett Radvánszki
Ildi
Lili Erdõs
Janka
Kevin Hozák
Kecaj
Балаш Житас
Ember Tamás - kapucnis
Béla Kósa
Osztályfönök
Режиссер Габор Бенё Бараньи
Сценарист Габор Бенё Бараньи
Композитор Milán Hodován
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 30 апреля 2025
Премьера в мире 26 мая 2022
Дата выхода
26 мая 2022 Венгрия 16
Бюджет 100 000 000 HUF
Сборы в мире $48 059
Производство Salamandra Film, Sparks
Другие названия
Zanox, Efeitos Colaterais, Zanox - Kockázatok és mellékhatások, Zanox - Riesgos y efectos secundarios, Zanox - Riscuri și efecte secundare, Zanox - Risks and Side Effects, Занокс

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 28 августа 2024

Отзывы о фильме

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