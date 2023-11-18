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Веселое шотландское Рождество Веселое шотландское Рождество
Киноафиша Фильмы Веселое шотландское Рождество
A Merry Scottish Christmas

Веселое шотландское Рождество, 2023

2023 / Великобритания / США
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Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 18 ноября 2023
Премьера в мире 18 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Дастин Рикерт
В ролях
Лэйси Чеберт
Скотт Вульф
Скотт Вульф
Джеймс Робинсон
Фиона Белл
Фиона Белл
Gerry O'Brien
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Веселое шотландское Рождество 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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