С Рождеством, 2023

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Постер фильма Счастливого Рождества!
5.5
Киноафиша Фильмы Счастливого Рождества!
5.5

Счастливого Рождества!

, 2023
Noël Joyeux
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Счастливого Рождества!
5.5

О фильме

Рождество с Барандсами священно. Особенно для Винсента, отца, который рад видеть свою полную семью вместе. Когда его дети в последний момент отменяют свое посещение, он не представляет себе, что проведет праздники в одиночестве с женой. Поэтому он решает отправиться в дом престарелых, чтобы пригласить одинокого пенсионера отметить Рождество у них дома. Затем Моник и ее лучшая подруга Жанна прибывают и очень быстро чувствуют себя комфортно, создавая радостный беспорядок… Для всех четырех из них этот 24 декабря обещает быть взрывным и неожиданным.

В ролях

Эммануэль Дево
Эммануэль Дево
Béatrice Barand
Франк Дюбоск
Франк Дюбоск
Vincent Barand
Доминик Фрот
Gisèle
Даниель Лебрюн
Monique
Даниэль Фишо
Jeanne
Жан Франсуа Кэйри
Mangin
Фабьен Галула
Directrice des Tilleuls
Аксель Ариан
Baptiste
Amel Charif
Agathe
Амир Эль Касем
Cyril
Режиссер Клеман Мишель
Сценарист Клеман Мишель
Композитор Марк Шуарэн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 октября 2023
Премьера в мире 29 октября 2023
Дата выхода
7 декабря 2023 Бельгия
7 декабря 2023 Германия 6
15 декабря 2023 Канада
21 декабря 2023 Сербия
6 декабря 2023 Франция
21 декабря 2023 Черногория
6 декабря 2023 Швейцария
Бюджет €8 430 000
Сборы в мире $1 083 432
Производство Gaumont, TF1 Films Production, Canal+
Другие названия
Noël joyeux, Fast perfekte Weihnachten, Merry Christmas, Święta na opak, Tökéletlen karácsony, Рождество не по плану

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 12 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 ноября 2024

Отзывы о фильме

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