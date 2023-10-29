С Рождеством, 2023

Рождество с Барандсами священно. Особенно для Винсента, отца, который рад видеть свою полную семью вместе. Когда его дети в последний момент отменяют свое посещение, он не представляет себе, что проведет праздники в одиночестве с женой. Поэтому он решает отправиться в дом престарелых, чтобы пригласить одинокого пенсионера отметить Рождество у них дома. Затем Моник и ее лучшая подруга Жанна прибывают и очень быстро чувствуют себя комфортно, создавая радостный беспорядок… Для всех четырех из них этот 24 декабря обещает быть взрывным и неожиданным.

Развернуть