Разыскивается Санта, 2021

Сюжет этого фильма разворачивается вокруг мужчины по имени Этторе, бывшего заключенного, который, кажется, совсем утратил веру в чудеса. Прямо под Новый год Этторе неожиданно встречает настоящего Санта-Клауса — с той самой бородой и запоминающимся смехом — однако вместо того, чтобы попросить его о чем-либо, главный герой решает ограбить несчастного старого волшебника. Естественно, ни к чему хорошему это не приводит. Праздничная комедия «Разыскивается Санта» — идеальный вариант для тех, кто хочет зарядиться рождественской атмосферой перед самым главным событием в году.
Исполнители главных ролей в фильме — итальянские актеры Марко Джаллини и Джиджи Пройетти — скончались за год до премьеры «Я –Санты». Таким образом, рождественская сказка стала их последней официальной работой в большом кино. Оба артиста в свое время считались очень авторитетными в итальянской киноиндустрии.
Постановщиком «Разыскивается Санта» выступил Эдоардо Мария Фальконе, итальянец, для которого рождественская комедия стала третьим режиссерским проектом в карьере. До этого Фальконе работал над такими фильмами, как «Проблема с кармой» и «В семье не без священника». Кроме того, он написал сценарии к восемнадцати картинам.
В мировом прокате «Разыскивается Санта» собрал больше миллиона долларов. Таким образом, скромная итальянская комедия не только окупила свой изначальный бюджет, но и продемонстрировала некоторые кассовые успехи. По всей видимости, фильм очень понравился зрителям.
Главную женскую роль в комедии сыграла Барбара Рончи, итальянская актриса, известная, в частности, по нашумевшему сериалу «Борджиа». Рончи также сыграла в лентах «Гранд-отель», «Невидимый город», «Я не убийца».
Съемки рождественской комедии «Разыскивается Санта» проходили в начале прошлого года в итальянской столице. Это было идеальное время для создания новогоднего кино — улицы Рима уже покрылись легким снежком, однако температура еще не опустилась до сильных минусов. Актерам было крайне комфортно как на площадке, так и в кадре.
Премьера фильма «Разыскивается Санта» состоялась на открытии знаменитого Римского кинофестиваля, который прошел в октябре текущего года. Увы, картина Фальконе не получила особых наград, однако он весьма полюбился обычным зрителям и журналистам, присутствующим на смотре. Они действительно прониклись милым, почти детским сюжетом.
Несмотря на то что изначально фильм был приурочен к Рождеству, его решили пустить в прокат в начале ноября 2021 года, в годовщину смерти исполнителя главной роли Джиджи Пройетти. Таким образом создатели фильма почтили память талантливого актера.
Одну из небольших ролей в фильме сыграл итальянский актер Джанни Франко, известный многочисленной аудитории фанатов европейского кино по картинам «Укрощение строптивого», «Смертельный декабрь», а также одной из частей комедийной франшизы «Фантоцци», которая в свое время очень полюбилась и российским зрителям, неравнодушным к итальянским фильмам.
Только что вышедший из тюрьмы вор решает пойти на новое дело, чтобы разжиться легкими деньгами. Вот только вламывается он в дом настоящего Санта-Клауса. Видя во всех людях лучшие качества, волшебник хочет дать второй шанс мелкому преступнику и предлагает ему работу на новогодние праздники.