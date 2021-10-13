Разыскивается Санта, 2021

Сюжет этого фильма разворачивается вокруг мужчины по имени Этторе, бывшего заключенного, который, кажется, совсем утратил веру в чудеса. Прямо под Новый год Этторе неожиданно встречает настоящего Санта-Клауса — с той самой бородой и запоминающимся смехом — однако вместо того, чтобы попросить его о чем-либо, главный герой решает ограбить несчастного старого волшебника. Естественно, ни к чему хорошему это не приводит. Праздничная комедия «Разыскивается Санта» — идеальный вариант для тех, кто хочет зарядиться рождественской атмосферой перед самым главным событием в году.

Исполнители главных ролей в фильме — итальянские актеры Марко Джаллини и Джиджи Пройетти — скончались за год до премьеры «Я –Санты». Таким образом, рождественская сказка стала их последней официальной работой в большом кино. Оба артиста в свое время считались очень авторитетными в итальянской киноиндустрии.

Постановщиком «Разыскивается Санта» выступил Эдоардо Мария Фальконе, итальянец, для которого рождественская комедия стала третьим режиссерским проектом в карьере. До этого Фальконе работал над такими фильмами, как «Проблема с кармой» и «В семье не без священника». Кроме того, он написал сценарии к восемнадцати картинам.

В мировом прокате «Разыскивается Санта» собрал больше миллиона долларов. Таким образом, скромная итальянская комедия не только окупила свой изначальный бюджет, но и продемонстрировала некоторые кассовые успехи. По всей видимости, фильм очень понравился зрителям.

Главную женскую роль в комедии сыграла Барбара Рончи, итальянская актриса, известная, в частности, по нашумевшему сериалу «Борджиа». Рончи также сыграла в лентах «Гранд-отель», «Невидимый город», «Я не убийца».