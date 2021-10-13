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Разыскивается Санта Разыскивается Санта
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Разыскивается Санта, 2021

2021 / Италия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Накануне Рождества незадачливый вор забирается в дом к самому Санта Клаусу
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Сюжет этого фильма разворачивается вокруг мужчины по имени Этторе, бывшего заключенного, который, кажется, совсем утратил веру в чудеса. Прямо под Новый год Этторе неожиданно встречает настоящего Санта-Клауса — с той самой бородой и запоминающимся смехом — однако вместо того, чтобы попросить его о чем-либо, главный герой решает ограбить несчастного старого волшебника. Естественно, ни к чему хорошему это не приводит. Праздничная комедия «Разыскивается Санта» — идеальный вариант для тех, кто хочет зарядиться рождественской атмосферой перед самым главным событием в году.

Исполнители главных ролей в фильме — итальянские актеры Марко Джаллини и Джиджи Пройетти — скончались за год до премьеры «Я –Санты». Таким образом, рождественская сказка стала их последней официальной работой в большом кино. Оба артиста в свое время считались очень авторитетными в итальянской киноиндустрии.

Постановщиком «Разыскивается Санта» выступил Эдоардо Мария Фальконе, итальянец, для которого рождественская комедия стала третьим режиссерским проектом в карьере. До этого Фальконе работал над такими фильмами, как «Проблема с кармой» и «В семье не без священника». Кроме того, он написал сценарии к восемнадцати картинам.

В мировом прокате «Разыскивается Санта» собрал больше миллиона долларов. Таким образом, скромная итальянская комедия не только окупила свой изначальный бюджет, но и продемонстрировала некоторые кассовые успехи. По всей видимости, фильм очень понравился зрителям.

Главную женскую роль в комедии сыграла Барбара Рончи, итальянская актриса, известная, в частности, по нашумевшему сериалу «Борджиа». Рончи также сыграла в лентах «Гранд-отель», «Невидимый город», «Я не убийца».

Съемки рождественской комедии «Разыскивается Санта» проходили в начале прошлого года в итальянской столице. Это было идеальное время для создания новогоднего кино — улицы Рима уже покрылись легким снежком, однако температура еще не опустилась до сильных минусов. Актерам было крайне комфортно как на площадке, так и в кадре.

Премьера фильма «Разыскивается Санта» состоялась на открытии знаменитого Римского кинофестиваля, который прошел в октябре текущего года. Увы, картина Фальконе не получила особых наград, однако он весьма полюбился обычным зрителям и журналистам, присутствующим на смотре. Они действительно прониклись милым, почти детским сюжетом.

Несмотря на то что изначально фильм был приурочен к Рождеству, его решили пустить в прокат в начале ноября 2021  года, в годовщину смерти исполнителя главной роли Джиджи Пройетти. Таким образом создатели фильма почтили память талантливого актера.

Одну из небольших ролей в фильме сыграл итальянский актер Джанни Франко, известный многочисленной аудитории фанатов европейского кино по картинам «Укрощение строптивого», «Смертельный декабрь», а также одной из частей комедийной франшизы «Фантоцци», которая в свое время очень полюбилась и российским зрителям, неравнодушным к итальянским фильмам.

Только что вышедший из тюрьмы вор решает пойти на новое дело, чтобы разжиться легкими деньгами. Вот только вламывается он в дом настоящего Санта-Клауса. Видя во всех людях лучшие качества, волшебник хочет дать второй шанс мелкому преступнику и предлагает ему работу на новогодние праздники.

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 декабря 2021
Премьера в мире 13 октября 2021
Возраст 12+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Эдоардо Мария Фальконе
Эдоардо Мария Фальконе
В ролях
Марко Джаллини
Марко Джаллини
Джиджи Пройетти
Джиджи Пройетти
Барбара Рончи
Барбара Рончи
Антонио Жерарди
Антонио Жерарди
Лоренцо Джоиелли
Лоренцо Джоиелли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разыскивается Санта 2 постера
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Разыскивается Санта
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Перед самым Рождеством вор Этторе выходит из тюрьмы. На свободе его никто не ждет: напарники по преступной деятельности не собираются давать деньги, а любимая женщина построила отношения с другим. Оказавшись ночью совершенно один, мужчина встречает старика, в чей дом в скором времени решает влезть. Но к глубокому сожалению грабителя, в огромной вилле нет ничего, кроме детских игрушек. А сам старик тем временем пытается убедить его, что он является настоящим Сантой. Итальянская картина,…
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