«Алису в Пограничье» смотрели многие: но не все знают, почему сериал так называется — есть двойной смысл

Объясняем, что это за загадочное место, и где же сама Алиса.

Когда в 2020 году на экраны вышел японский сериал «Алиса в Пограничье», многие зрители сразу обратили внимание на его необычное название. Оно явно звучит как отсылка на всем известное произведение, но почему?

Разбираемся, что скрывается за этим сочетанием слов — случайность, намёк или глубокий смысл?

Отсылка к классике, но с тёмным поворотом

Название сериала — это игра слов и действительно отсылка к знаменитой сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Однако если в оригинальной истории девочка попадает в причудливый, но в целом безопасный мир, то здесь всё иначе.

Главный герой, Арису, оказывается в жестокой версии «Страны чудес» — в городе, где выживание зависит от участия в смертельных играх. Слово «пограничье» в этом случае можно трактовать как «граница между жизнью и смертью».

И это не случайно: персонажи сериала буквально балансируют на грани, ежеминутно рискуя погибнуть. Они застряли в «пограничном» состоянии — между реальным миром и странным, опасным измерением, где царит хаос.

Двойной смысл: имя и судьба героя

Название также отсылает и к имени главного героя — Арису. Оно буквально является японской транскрипцией имени «Алиса» (Alice/Элис). У японцев нет звука L, так что они заменяют его на R, а ce часто звучит как su.

Вот и получается что «Элис» превращается в «Арису». Поэтому, хоть герой и парень, его имя звучит точно так же, как «Алиса» в японском произношении.

А еще, как и Алиса из сказки, он — «чужой» в этом мире, вынужденный разгадывать его правила, чтобы выжить. Однако если в сказке всё заканчивается пробуждением, то вот в сериале, похоже, героям пока так и не удалось проснуться — на это намекнул финал второго сезона.

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