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Даурия Даурия
Киноафиша Фильмы Даурия

Даурия, 1971

1971 / СССР
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в казачьей станице. Молодой казак Роман Улыбин ухаживает за красавицей Дашуткой. Однако к девушке сватается еще один местный житель, Алексей, отец которого владеет трактиром. Хорошо понимая, что родители Дашутки предпочтут наиболее состоятельного жениха, Роман упрашивает отца поскорее засылать сваху. Но опаздывает, и Дашутка выходит замуж за другого. Во время свадебных гуляний приходит весть о начавшейся войне с Германией…

  • В основу сценария лег одноименный роман советского писателя Константина Седых. 
  • Продолжительность съемок фильма составила три года – с 1969-го по 1971-й. Основными съемочными локациями стали Иркутск, село Елизаветино (Читинский район, Забайкалье), поселок Ольгино (Эстония). 
  • Казачью станицу в деталях воспроизвели в поселке Ольгино, расположенном под Нарвой. На протяжении двух лет, пока велись съемки в этой локации, актеры жили в этой «станице». 
  • Во время съемок сцены, в которой Северьян Улыбин (его роль исполнил Петр Шелохонов) верхом на коне прыгает с обрыва, в седле вместо актера закрепили манекен. Конь, который принимал участие в съемках сцены, погиб. 
  • В 1975 году, перед тем как фильм был продан в зарубежный прокат, из него был вырезан ряд сцен. В основном это были эпизоды гулянок и драк.

Хроника жизни небольшого поселка в Забайкалье накануне первой мировой войны и в годы Октябрьской революции.

Рушатся вековые устои, происходит расслоение масс, в результате которого одни идут воевать за революцию, другие — против нее.

Главный герой — молодой казак Роман Улыбин. Поначалу этот беззаботный сорвиголова занят только одним вопросом: выйдет за него замуж любимая девушка Дашутка или ее отдадут за купеческого сына Алешку. Однако постепенно парень замечает, что мир вокруг изменился, люди воюют за равенство и социальную справедливость, и он, бравый казак, не может остаться в стороне…

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 52 минуты
Год выпуска 1971
Премьера в России 8 мая 1972
Премьера в мире 12 октября 1971
Возраст 6+
Режиссер
Виктор Трегубович
В ролях
Виталий Соломин
Виталий Соломин
Василий Шукшин
Василий Шукшин
Светлана Головина
Светлана Головина
Аркадий Трусов
Петр Шелохонов
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