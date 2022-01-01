Даурия, 1971

Действие фильма разворачивается в казачьей станице. Молодой казак Роман Улыбин ухаживает за красавицей Дашуткой. Однако к девушке сватается еще один местный житель, Алексей, отец которого владеет трактиром. Хорошо понимая, что родители Дашутки предпочтут наиболее состоятельного жениха, Роман упрашивает отца поскорее засылать сваху. Но опаздывает, и Дашутка выходит замуж за другого. Во время свадебных гуляний приходит весть о начавшейся войне с Германией…
Хроника жизни небольшого поселка в Забайкалье накануне первой мировой войны и в годы Октябрьской революции.
Рушатся вековые устои, происходит расслоение масс, в результате которого одни идут воевать за революцию, другие — против нее.
Главный герой — молодой казак Роман Улыбин. Поначалу этот беззаботный сорвиголова занят только одним вопросом: выйдет за него замуж любимая девушка Дашутка или ее отдадут за купеческого сына Алешку. Однако постепенно парень замечает, что мир вокруг изменился, люди воюют за равенство и социальную справедливость, и он, бравый казак, не может остаться в стороне…