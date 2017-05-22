Главный герой фильма, донской казак Григорий Мелехов, влюбляется в замужнюю казачку Аксинью. Когда между ними происходит любовная связь, она почти сразу становится известна по всему хутору, после чего Аксинью жестоко избивает муж, а Григория пристыжает его отец Прокофий.

Чтобы окончательно разлучить молодых людей, Григория женят на соседской дочери Наталье Коршуновой. Тогда он предлагает Аксинье забыть об их романе и жить как раньше. В то же время на хутор приходит Первая мировая, а затем и Гражданская война…