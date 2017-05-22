Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тихий Дон
Постер фильма Тихий Дон
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Тихий Дон

Тихий Дон

Tikhiy Don 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главный герой фильма, донской казак Григорий Мелехов, влюбляется в замужнюю казачку Аксинью. Когда между ними происходит любовная связь, она почти сразу становится известна по всему хутору, после чего Аксинью жестоко избивает муж, а Григория пристыжает его отец Прокофий.

Чтобы окончательно разлучить молодых людей, Григория женят на соседской дочери Наталье Коршуновой. Тогда он предлагает Аксинье забыть об их романе и жить как раньше. В то же время на хутор приходит Первая мировая, а затем и Гражданская война…

  • Фильм создан по одноименному роману Михаила Шолохова.
  • Режиссер картины, Сергей Герасимов, вынашивал идею экранизации романа еще с 1939 года, но случившаяся после войны ссора Сталина и Шолохова этому помешала. Лишь в 1955 году, после смерти Сталина, ему удалось вернуться к этому замыслу.
  • Прежде чем пройти студсовет, сценарий фильма был отправлен лично Шолохову, и автор романа его одобрил.
  • Элина Быстрицкая, исполнившая роль Аксиньи, сама позвонила Герасимову и рассказала ему, что всегда мечтала сыграть казачку и даже работала над ней в юности для студенческой постановки. Режиссер не выдержал напор актрисы и после успешных проб тут же утвердил ее.
  • Фильм снимался на Диченском хуторе в Ростовской области. В массовке играли настоящие местные казаки, а актеры жили среди них, перенимая их говор и привычки.

Григорий возвращается в родную станицу. Его сердце по-прежнему тянется к Аксинье. Наталья узнает от Дарьи об измене мужа и, не в силах простить его, умирает… Григорий с Аксиньей бегут из станицы, бросив детей на сестру Дуняшку, но по пути шальная пуля казацкого разъезда убивает Аксинью… Потеряв ее, Григорий возвращается в родную станицу к отчему дому, к земле, к детям…

Страна СССР
Продолжительность 5 часов 50 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 26 октября 1957
Дата выхода
26 октября 1957 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Tikhiy Don, Quiet Flows the Don, Der stille Don, El don apacible, Тихий Дон, Cichy Don, Csendes Don, Der stille Don I, Der stille Don II, Der stille Don III, Der stille Don, Teil 1, Don Silencioso, Hiljaa virtaa Don, Il placido Don, Le Don paisible, O iremos Don, O Pacífico Don, Pe Donul liniştit I-II, Sông Đông Êm Đềm, Stilla flyter Don, Stille flyder Don, Stille flyter Don, Tichý Don, Ο ήρεμος Ντον, Тихият Дон, 静かなるドン 黎明篇
Режиссер
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
В ролях
Петр Глебов
Элина Быстрицкая
Элина Быстрицкая
Зинаида Кириенко
Зинаида Кириенко
Даниил Ильченко
Людмила Хитяева
Людмила Хитяева
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Тихий Дон
Поднятая целина 7.6
Поднятая целина (1959)
6.6
Барышня-крестьянка (1995)
Менялы 6.9
Менялы (1992)
Борис Годунов 6.3
Борис Годунов (1986)
Батальоны просят огня 7.9
Батальоны просят огня (1985)
Старый Новый год 7.1
Старый Новый год (1980)
Трое в лодке, не считая собаки 7.0
Трое в лодке, не считая собаки (1979)
Степь 6.8
Степь (1977)
Инкогнито из Петербурга 6.3
Инкогнито из Петербурга (1977)
Ищу человека 7.6
Ищу человека (1973)
Плохой хороший человек 7.5
Плохой хороший человек (1973)
Горячий снег 7.4
Горячий снег (1972)
Фильм находится в подборках
Русские драмы про любовь Русские драмы про любовь
Фильмы про казаков Фильмы про казаков

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 23 голоса
7.7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  358 В жанре «драма»  155 В жанре «военный»  19 В фильмах СССР  46
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Тихий Дон

Похожие фильмы онлайн

Поднятая целина
 
Барышня-крестьянка
 
Борис Годунов
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Календарь «Киноафиши». 22 - 28 мая
Календарь «Киноафиши». 22 - 28 мая Насыщенно событийной и глянцево календарной выдалась кинонеделя с 22 по 28 мая 2017 года. Родился «отец» Шерлока Холмса, отмечают… Всемирный день черепах, животных, даровавших
Написать
22 мая 2017 13:23
Все новости фильма
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше