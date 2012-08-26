Повар для президента, 2012

Француженка Гортензия Лабори – известный шеф-повар, работающая в провинциальном ресторане. Однажды она получает приглашение из столицы и узнает, что ее хотят видеть на посту личного шеф-повара президента страны. Гортензия соглашается, не зная о том, что ей предстоит не только покорить главу государства своими кулинарными изысками, но и столкнуться со множеством закулисных интриг Елисейского дворца.