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Les saveurs du Palais

Повар для президента, 2012

2012 / Франция
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Француженка Гортензия Лабори – известный шеф-повар, работающая в провинциальном ресторане. Однажды она получает приглашение из столицы и узнает, что ее хотят видеть на посту личного шеф-повара президента страны. Гортензия соглашается, не зная о том, что ей предстоит не только покорить главу государства своими кулинарными изысками, но и столкнуться со множеством закулисных интриг Елисейского дворца. 

  • В основе фильма лежит реальная история Даниэль Мазе-Дельпеш, первой женщины, которая была назначена личным шеф-поваром президента Франции Франсуа Миттерана. 
  • В большинстве сцен показан не настоящий Елисейский дворец, а другие замки Франции. Однако в сцене, где главная героиня впервые попадает в Елисейский дворец, показана настоящая резиденция президента Франции. Николя Саркози в тот момент был на саммите G20 и создателям фильма позволили поработать в реальном дворце. 
  • В качестве Антарктиды в фильме снимали Исландию. По словам режиссера, снимать в таких условиях было невероятно трудно. 
  • Одним из консультантов актрисы Катрин Фро стала сама Даниэль Мазе-Дельпеш. Актриса взяла у нее несколько уроков кулинарии и действительно научилась готовить капусту с лососем. 
  • Консультантами по блюдам в фильме выступили Жерар Бессон, бывший шеф-повар ресторана “Le Coq Héron”, шеф-повар отеля “Ritz” Гай Легуэй и Элизабет Скотто, кулинарный стилист журнала “Elle”.

Гортензия Лабори — известный шеф-повар в Перигоре. Однажды она получает приглашение от Президента Республики. Он хочет, чтобы Гортензия стала его личным поваром. Ее истинно французская кухня быстро соблазнит Президента, но сможет ли она преодолеть все закулисные препятствия президентского дворца? Удастся ли ей противостоять зависти коллег?

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 26 августа 2012
Премьера в мире 26 августа 2012
Возраст 12+
Режиссер
Кристиан Венсан
Кристиан Венсан
В ролях
Катрин Фро
Катрин Фро
Артур Дюпон
Артур Дюпон
Жан д’Ормесон
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Жан-Марк Руло
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Постер фильма Повар для президента 1 постер
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Повар для президента
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