Повар для президента, 2012

Француженка Гортензия Лабори – известный шеф-повар, работающая в провинциальном ресторане. Однажды она получает приглашение из столицы и узнает, что ее хотят видеть на посту личного шеф-повара президента страны. Гортензия соглашается, не зная о том, что ей предстоит не только покорить главу государства своими кулинарными изысками, но и столкнуться со множеством закулисных интриг Елисейского дворца.
Гортензия Лабори — известный шеф-повар в Перигоре. Однажды она получает приглашение от Президента Республики. Он хочет, чтобы Гортензия стала его личным поваром. Ее истинно французская кухня быстро соблазнит Президента, но сможет ли она преодолеть все закулисные препятствия президентского дворца? Удастся ли ей противостоять зависти коллег?