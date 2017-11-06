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Basmati Blues

Восточная сказка, 2017

2017 / США
3.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Комедийный романтический мюзикл режиссера и сценариста Дэна Барона повествует о блестящем ученом-диетологе по имени Линда. Девушка и ее отец создают генетически модифицированный рис. Поэтому директор компании решает отправить Линду в загадочную и далекую Индию прямо из научной лаборатории. Она еще не знает, сколько испытаний ей уготовано в этом путешествии. Ученая встретится с недовольными местными фермерами, окунется в пучину любовных переживаний, а еще всей душой проникнется неповторимой индийской культурой.

  • Восьмикратный номинант «Золотого глобуса» канадец Дональд Сазерленд, сыгравший босса Гургона, самостоятельно оплачивал весь свой гардероб.
  • Премьерный показ прошел 5 октября 2017 года в рамках «American Film Festival». 9 февраля 2018 года состоялся ограниченный релиз музыкальной киноленты. Фильм выпустила американская компания «Shout! Factory» через мультимедийную систему «Video on Demand».
  • Оригинальное название кинопроекта – «Басмати Блюз» (Basmati Blues).
  • Съемки начались в 2013 году на юго-западе индии в Келаре. Изначально в качестве локации планировался южный штат Тамилнад. В итоге чрезмерно сухая погода и частые муссоны привели к вынужденной остановке процесса, некоторые декорации повредились. Повторная съемка состоялась в 2015-м, а постпроизводство завершилось в мае 2017-го.
  • У создателей киноленты ушло около трех лет на поиск композиторов и подготовку музыкального оформления.

Героине Бри Ларсон пришлось отправиться на край света, в Индию, чтобы найти настоящую любовь. Прикоснитесь вместе с ней к магии востока, откройте экзотическую страну, секретные специи, волшебную музыку и неповторимый вкус жизни!

 

3.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 1 декабря 2017
Премьера в мире 6 ноября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Дэн Барон
В ролях
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Скотт Бакула
Скотт Бакула
Тайн Дейли
Тайн Дейли
Уткарш Амбудкар
Уткарш Амбудкар
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Восточная сказка 3 постера
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саундтрек фильма Восточная сказка
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