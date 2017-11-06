Восточная сказка, 2017

Комедийный романтический мюзикл режиссера и сценариста Дэна Барона повествует о блестящем ученом-диетологе по имени Линда. Девушка и ее отец создают генетически модифицированный рис. Поэтому директор компании решает отправить Линду в загадочную и далекую Индию прямо из научной лаборатории. Она еще не знает, сколько испытаний ей уготовано в этом путешествии. Ученая встретится с недовольными местными фермерами, окунется в пучину любовных переживаний, а еще всей душой проникнется неповторимой индийской культурой.