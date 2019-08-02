Наследники 3, 2019

Наши старые знакомые Мэл, Иви, Джей и Карлос посещают Остров Затерянных, чтобы выбрать четырех новых детей-злодеев, чтобы отправить их в Аурадон. Они выбирают Диззи, внучку леди Тремейн, и Селию, дочь доктора Фасилье, а также Сквики и Сквирми, сыновей-близнецов мистера Сми. В тот день, когда нужно забрать детей, Мэл обеспокоена тем, что Ума находится на свободе, а Бен, король Аурадона, делает ей предложение, и героиня соглашается. Бывшая девушка Бена Одри кипит от ревности. Когда барьер открывается, Аид, бог подземного мира, пытается сбежать, но Мэл побеждает. Не в силах сдержать ревность, Одри крадет корону и скипетр королевы. Теперь герои встают перед трудным выбором: им нужно закрыть портал на Землю...