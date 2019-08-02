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Наследники 3 Наследники 3
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Descendants 3

Наследники 3, 2019

2019 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Наши старые знакомые Мэл, Иви, Джей и Карлос посещают Остров Затерянных, чтобы выбрать четырех новых детей-злодеев, чтобы отправить их в Аурадон. Они выбирают Диззи, внучку леди Тремейн, и Селию, дочь доктора Фасилье, а также Сквики и Сквирми, сыновей-близнецов мистера Сми. В тот день, когда нужно забрать детей, Мэл обеспокоена тем, что Ума находится на свободе, а Бен, король Аурадона, делает ей предложение, и героиня соглашается. Бывшая девушка Бена Одри кипит от ревности. Когда барьер открывается, Аид, бог подземного мира, пытается сбежать, но Мэл побеждает. Не в силах сдержать ревность, Одри крадет корону и скипетр королевы. Теперь герои встают перед трудным выбором: им нужно закрыть портал на Землю...

  • За несколько минут до премьеры фильма Дав Кэмерон призналась, что она, София Карсон и Бу-Бу Стюарт, то есть все исполнительницы главных ролей в фильме, отправили Кэмерону Бойсу признания любви в групповом чате. К сожалению, спустя несколько месяцев Бойс скончался во время приступа эпилепсии.
  • Гарри, Диззи, и Гил – единственные дети-злодеи, чьи родители никогда не появлялись на экране. Мать Умы Урсула появилась в «Наследниках-2», но были показаны только ее щупальца, а за кадром был слышен лишь ее голос.

История о противостоянии добра и зла, главными действующими лицами которой являются дети Малефисенты, Злой королевы, Круэллы де Виль и Джафара, продолжается! Они возвращаются на Остров Потерянных с целью набрать новую группу отпрысков злодеев, чтобы те присоединились к ним в школе Аурадона.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 24 октября 2019
Премьера в мире 2 августа 2019
Возраст 18+
Режиссер
Кенни Ортега
В ролях
Дав Камерон
Дав Камерон
Бу Бу Стюарт
Бу Бу Стюарт
Кэмерон Бойс
Кэмерон Бойс
Все актеры и съемочная группа
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