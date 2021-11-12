Рождественская сказка, 2021

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о выходе в прокат 6.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 44 минуты Год выпуска 2021 Премьера онлайн 23 сентября 2022 Премьера в мире 12 ноября 2021 Режиссер Ханнес Холм В ролях Йонас Карлссон Симон Ларсон Женни Силфверхьелм Ванна Розенберг Филип Берг Все актеры и съемочная группа 1 постер

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