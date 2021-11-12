Рождественская сказка, 2021

ПроизводствоFilm i Väst, SF Studios, Svenska Filminstitutet (SFI)
Другие названия
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, A Christmas Tale, Das wundersame Weihnachtsfest des Karl-Bertil Jonsson, Fortellingen om Karl-Bertil Jonssons julaften, Historien om Karl-Bertil Jonssons juleaften, Jõulumuinasjutt, Karácsonyi mese, Świąteczny cud, Tarina Karl-Bertil Jonssonin jouluaatosta, Um Natal Para Todos, Una magica favola di Natale, Vánoční pohádka, Vianočná rozprávka, Волшебная сказка на Рождество, 크리스마스 테일