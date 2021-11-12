Рождественская сказка, 2021

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Постер фильма Волшебная сказка на Рождество
6.6
Киноафиша Фильмы Волшебная сказка на Рождество
6.6

Волшебная сказка на Рождество

, 2021
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton
Швеция / комедия, драма / 18+
Постер фильма Волшебная сказка на Рождество
6.6

О фильме

Молодой Карл — большой поклонник Робин Гуда. Под Рождество ему в голову приходит отличная идея: забрать подарки у богатых и раздать их бедным жителям трущоб.

В ролях

Йонас Карлссон
Йонас Карлссон
Tyko
Симон Ларсон
Karl-Bertil Jonsson
Женни Силфверхьелм
Marianne
Ванна Розенберг
Fru Hedqvist
Филип Берг
Филип Берг
Ингела Ольссон
Ингела Ольссон
Клас Монссон
Vuxne Karl-Bertil
Адам Пэлссон
Robin Hood
Питер Далле
Жозефин Нельден
Butikskontrollant
Карла Сен
Даг Малмберг
Режиссер Ханнес Холм
Сценарист Майкл Хьерт, Томас Тивемарк, Ханнес Холм, Таг Даниэльсон, Michael Hjorth
Композитор Гауте Стурос
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 12 ноября 2021
Премьера в мире 12 ноября 2021
Дата выхода
10 декабря 2021 Финляндия
15 декабря 2022 Чехия
12 ноября 2021 Швеция Btl

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $553 563
Производство Film i Väst, SF Studios, Svenska Filminstitutet (SFI)
Другие названия
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, A Christmas Tale, Das wundersame Weihnachtsfest des Karl-Bertil Jonsson, Fortellingen om Karl-Bertil Jonssons julaften, Historien om Karl-Bertil Jonssons juleaften, Jõulumuinasjutt, Karácsonyi mese, Świąteczny cud, Tarina Karl-Bertil Jonssonin jouluaatosta, Um Natal Para Todos, Una magica favola di Natale, Vánoční pohádka, Vianočná rozprávka, Волшебная сказка на Рождество, 크리스마스 테일

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 октября 2024

Отзывы о фильме

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