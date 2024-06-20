Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Лиза
7.4
Киноафиша Фильмы Лиза
7.4

Лиза

, 2022
Liza
Россия / драма / 18+
Постер фильма Лиза
7.4

О фильме

Профессор Тополь испытывает сильное чувство вины после потери близкого человека. Пытаясь обрести душевное спокойствие, он помогает тем, кто нуждается в спасении, путём разработки лекарства, способного вылечить всё человечество. Его главное желание – предотвратить чью-либо смерть. Жизнь Лизы, дочери лучшего друга Тополя, висит на волоске и у профессора остаётся все меньше времени, ведь она – его последняя надежда на достижение великой цели. Однако, путь спасителя мира непрост.

В ролях

Алексей Капишников
Topol
Александра Грибко
Sonya
Марина Вайнбранд
Александр Суворов
Александр Суворов
Елизавета Медведева
Елизавета Медведева
Anya
Elena Birk
Larisa
Svetlana Goncharova
Liza
Elizaveta Kalinina
Nurse
Nathalie Kempf
TV journalist
Igor Kotik
Topol's grandfather
Дмитрий Красилов
Дмитрий Красилов
Voditel fury
Valeria Melchakova
Patient in experiment
Режиссер Кмель Нтсама
Сценарист Zoya Gurbanova, Elena Muravskaya, Кмель Нтсама
Композитор Konstantin Poznekov, Александр Вартанов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Бюджет 35 000 000 RUR
Сборы в мире $36 429
Другие названия
Liza, Лиза

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

Weteran Mc 20 июня 2024, 00:09
Шикарная отечественная драма о молодом учёном, который создал экспериментальное лекарство от онкологии.
В этом фильме есть всё: доброта, дружба,… Читать дальше…
churkinayana232002 4 февраля 2023, 21:06
Очень понравился фильм🙃
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Пыльные шторы блэкаут больше не в моде: в Европе давно окна закрывают иначе — в России только начали
В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
«Положь птичку!», а тест возьмите: только для знатоков «Берегись автомобиля» — продолжите 6 цитат без ошибок
«Ковбоя Бибопа» зря считают одним из лучших аниме в истории: эти 3 тайтла уложат Спайка Шпигеля на лопатки (без «Титанов» и «Магички»)
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
«”Любовь. Смерть. Роботы” в русской обертке»: наш ответ шедевру Netflix получился жутким, строго для взрослых и «почти как Тим Бертон!»
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше