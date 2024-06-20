Профессор Тополь испытывает сильное чувство вины после потери близкого человека. Пытаясь обрести душевное спокойствие, он помогает тем, кто нуждается в спасении, путём разработки лекарства, способного вылечить всё человечество. Его главное желание – предотвратить чью-либо смерть. Жизнь Лизы, дочери лучшего друга Тополя, висит на волоске и у профессора остаётся все меньше времени, ведь она – его последняя надежда на достижение великой цели. Однако, путь спасителя мира непрост.
В этом фильме есть всё: доброта, дружба,… Читать дальше…