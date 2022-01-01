Во имя любви, 2015

Благодаря чистой случайности инструктор по лечебной физкультуре Настя (Екатерина Данилова) встречает мужчину своей мечты: на парковке девушка находит кошелек и решает вернуть его владельцу. Хозяином кошелька оказывается симпатичный молодой человек Андрей (Станислав Бондаренко). И кажется, Настя тоже ему приглянулась. Однако между молодыми людьми не успевают завязаться какие-либо отношения: уверенная, что ее окружают исключительно хорошие люди, Настя не успевает опомниться, как Андрея уводит ее коварная подруга Света (Антонина Паперная). И даже после случившегося Настя отказывается верить, что Света сделала это специально, потому покорно соглашается быть подружкой невесты на ее свадьбе с Андреем. Но счастье молодоженов длится недолго, ведь Света совсем не разделяет интересы мужа. А когда из-за неудачного спуска с горы на лыжах Андрей оказывается в инвалидном кресле, Света и вовсе бросает его. Но рядом, как всегда, Настя, и она готова сделать все, чтобы Андрей боролся за свое будущее.