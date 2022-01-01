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Во имя любви Во имя любви
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Во имя любви, 2015

2015 / Россия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Благодаря чистой случайности инструктор по лечебной физкультуре Настя (Екатерина Данилова) встречает мужчину своей мечты: на парковке девушка находит кошелек и решает вернуть его владельцу. Хозяином кошелька оказывается симпатичный молодой человек Андрей (Станислав Бондаренко). И кажется, Настя тоже ему приглянулась. Однако между молодыми людьми не успевают завязаться какие-либо отношения: уверенная, что ее окружают исключительно хорошие люди, Настя не успевает опомниться, как Андрея уводит ее коварная подруга Света (Антонина Паперная). И даже после случившегося Настя отказывается верить, что Света сделала это специально, потому покорно соглашается быть подружкой невесты на ее свадьбе с Андреем. Но счастье молодоженов длится недолго, ведь Света совсем не разделяет интересы мужа. А когда из-за неудачного спуска с горы на лыжах Андрей оказывается в инвалидном кресле, Света и вовсе бросает его. Но рядом, как всегда, Настя, и она готова сделать все, чтобы Андрей боролся за свое будущее. 

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Селиванов
В ролях
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Наталья Смирнова
Александр Фарбер
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