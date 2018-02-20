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Luz

Медиум, 2018

2018 / Германия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

После автомобильной аварии молодая таксистка Лус попадает в полицейский участок для допроса. Чтобы получить показания у травмированной девушки, психотерапевт Россини пытается воспользоваться гипнозом. Однако вскоре Лус понимает, что доктор одержим древним демоном, которого героиня по глупости вызвала еще в юности, во время ее учебы в религиозной школе.

  • Дебютный фильм Тильмана Сингера, который в рамках проекта занимался и написанием сценария, и режиссурой, и продюсированием, и монтажом. Картина стала дипломным проектом Сингера для Кельнской художественной и киношколы.
  • По признанию Тильмана Сингера, основным источником вдохновения для него стала эстетика европейских фильмов ужасов 1980-х годов.
  • Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале 2018. Сразу же после этого права на релиз были приобретены американской компанией Yellow Veil Pictures, которая представила картину на фестивале Fantasia International Film Festival в Монреале, Канада.
  • Бюджет фильма составил всего 120 тысяч евро.
  • Картина была полностью снята на 16-мм кинопленку.
  • Съемки прошли в Кельне, Германия.
  • Музыку к картине написал композитор Симон Васков, близкий друг Тильмана Сингера со времен старшей школы.

Спасаясь от чего-то неведомого, Лус прибегает ночью в полицейский участок. За девушкой давно охотится нечто демоническое и сейчас, вселившись в психолога, вызванного для работы с Лус, подбирается максимально близко.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 августа 2020
Премьера онлайн 5 июня 2020
Премьера в мире 20 февраля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Тильман Сингер
В ролях
Луана Велис
Йоханнес Бенеке
Ян Блютхардт
Лилли Лоренц
Юлия Ридлер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Медиум 2 постера
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1 сентября 2021 13:28
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