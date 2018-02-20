Медиум, 2018

Жанр: триллер ужасы В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме После автомобильной аварии молодая таксистка Лус попадает в полицейский участок для допроса. Чтобы получить показания у травмированной девушки, психотерапевт Россини пытается воспользоваться гипнозом. Однако вскоре Лус понимает, что доктор одержим древним демоном, которого героиня по глупости вызвала еще в юности, во время ее учебы в религиозной школе. Развернуть Дебютный фильм Тильмана Сингера, который в рамках проекта занимался и написанием сценария, и режиссурой, и продюсированием, и монтажом. Картина стала дипломным проектом Сингера для Кельнской художественной и киношколы.

По признанию Тильмана Сингера, основным источником вдохновения для него стала эстетика европейских фильмов ужасов 1980-х годов.

Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале 2018. Сразу же после этого права на релиз были приобретены американской компанией Yellow Veil Pictures, которая представила картину на фестивале Fantasia International Film Festival в Монреале, Канада.

Бюджет фильма составил всего 120 тысяч евро.

Картина была полностью снята на 16-мм кинопленку.

Съемки прошли в Кельне, Германия.

Музыку к картине написал композитор Симон Васков, близкий друг Тильмана Сингера со времен старшей школы. Развернуть Спасаясь от чего-то неведомого, Лус прибегает ночью в полицейский участок. За девушкой давно охотится нечто демоническое и сейчас, вселившись в психолога, вызванного для работы с Лус, подбирается максимально близко. Развернуть 5.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4 Продолжительность 1 час 11 минут Год выпуска 2018 Премьера в России 6 августа 2020 Премьера онлайн 5 июня 2020 Премьера в мире 20 февраля 2018 Возраст 18+ Режиссер Тильман Сингер В ролях Луана Велис Йоханнес Бенеке Ян Блютхардт Лилли Лоренц Юлия Ридлер Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про демонов Фильмы про школу и подростков 2 постера

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