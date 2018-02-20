Медиум, 2018

После автомобильной аварии молодая таксистка Лус попадает в полицейский участок для допроса. Чтобы получить показания у травмированной девушки, психотерапевт Россини пытается воспользоваться гипнозом. Однако вскоре Лус понимает, что доктор одержим древним демоном, которого героиня по глупости вызвала еще в юности, во время ее учебы в религиозной школе.
Спасаясь от чего-то неведомого, Лус прибегает ночью в полицейский участок. За девушкой давно охотится нечто демоническое и сейчас, вселившись в психолога, вызванного для работы с Лус, подбирается максимально близко.