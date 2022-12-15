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Киноафиша Рейтинг фильмов Фантастика

Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре фантастика

Аватар 2: Путь воды
1 Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика 2022, США
15 декабря 2022
Аватар 4
2 Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2026, США
17 декабря 2026
Аватар 3
3 Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2024, США
19 декабря 2024
Аквамен 2
4 Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик 2023, США
16 марта 2023
Черная Пантера: Ваканда навеки
5 Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения 2022, США
10 ноября 2022
Трансформеры: Восхождение Звероботов
6 Трансформеры: Восхождение Звероботов
фантастика, боевик 2023, США
8 июня 2024
Флэш
7 Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези 2023, США
22 июня 2023
Черный Адам
8 Черный Адам
боевик, фантастика 2022, США
20 октября 2022
Аватар 5
9 Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2028, США
21 декабря 2028
МЫ
10 МЫ
фантастика 2021, Россия
8 сентября 2022
11 Звёздный путь 4
фантастика, приключения , США
8 июня 2023
Преступления будущего
12 Преступления будущего
фантастика, драма 2022, США
1 сентября 2022
Дюна 2
13 Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма 2023, США / Канада
19 октября 2023
14 Тихое место 3
драма, ужасы, фантастика 2025,
21 сентября 2023
15 Мег 2
фантастика , США / Китай
3 августа 2023
16 Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика 2022, Россия
28 декабря 2023
17 Distant
комедия, драма, фантастика 2022, США
6 октября 2022
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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