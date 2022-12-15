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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Фантастика
Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре фантастика
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Сериалы
1
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика
2022, США
15 декабря 2022
771
56
2
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2026, США
17 декабря 2026
206
31
3
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2024, США
19 декабря 2024
173
20
4
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик
2023, США
16 марта 2023
148
17
5
Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения
2022, США
10 ноября 2022
131
3
6
Трансформеры: Восхождение Звероботов
фантастика, боевик
2023, США
8 июня 2024
128
15
7
Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
2023, США
22 июня 2023
122
3
8
Черный Адам
боевик, фантастика
2022, США
20 октября 2022
86
4
9
Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2028, США
21 декабря 2028
73
11
10
МЫ
фантастика
2021, Россия
8 сентября 2022
20
9
11
Звёздный путь 4
фантастика, приключения
, США
8 июня 2023
18
1
12
Преступления будущего
фантастика, драма
2022, США
1 сентября 2022
12
3
13
Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма
2023, США / Канада
19 октября 2023
9
1
14
Тихое место 3
драма, ужасы, фантастика
2025,
21 сентября 2023
6
0
15
Мег 2
фантастика
, США / Китай
3 августа 2023
2
0
16
Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика
2022, Россия
28 декабря 2023
1
1
17
Distant
комедия, драма, фантастика
2022, США
6 октября 2022
0
2
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
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Коати. Легенда джунглей
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Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
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