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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1948

Рейтинг фильмов 1948 года

Сокровища Сьерра Мадре 8.3
1 Сокровища Сьерра Мадре
драма, боевик, приключения, вестерн 1948, США
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Похитители велосипедов 8.2
2 Похитители велосипедов
драма 1948, Италия
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Риф Ларго 8.2
3 Риф Ларго
криминал, триллер, нуар, драма 1948, США
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Гамлет 7.9
4 Гамлет
драма 1948, США
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Пасхальный парад 7.9
5 Пасхальный парад
мелодрама, мюзикл 1948, США
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Серая Шейка 7.7
6 Серая Шейка
анимация 1948, СССР
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Повесть о настоящем человеке 7.6
7 Повесть о настоящем человеке
драма, военный 1948, СССР
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Цветик-Семицветик 7.5
8 Цветик-Семицветик
анимация 1948, СССР
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Поезд идет на восток 7.4
9 Поезд идет на восток
мелодрама, комедия 1948, СССР
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Триумфальная арка 7.2
10 Триумфальная арка
драма, мелодрама 1948, США
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