Постер фильма Триумфальная арка
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Триумфальная арка

Триумфальная арка

Arch of Triumph 18+
О фильме

О фильме

Врач Равик, бежавший от нацистов из Германии и нашедший временное пристанище в Париже, ведет сумеречную жизнь человека без дома, семьи и будущего. Работа, рюмка, случайные связи... Неожиданная встреча с Джоан преображает его и дает смысл жизни. Две потерянные души пытаются наладить личное счастье наперекор судьбе...

Страна США
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 17 февраля 1948
Дата выхода
23 августа 1948 Великобритания
28 марта 1952 Германия
17 февраля 1948 США
14 февраля 1949 Швеция
Бюджет $5 000 000
Производство Enterprise Productions, Arch of Triumph Inc.
Другие названия
Arch of Triumph, Erich Maria Remarque's Arch of Triumph, O Arco do Triunfo, Triumfbuen, Triumphbogen, A diadalív árnyékában, Arc de triomphe, Arco de triunfo, Arco del triunfo, Arco di trionfo, Arco do Triunfo, Arcul de triumf, I apsis tou thriamvou, Łuk triumfalny, Riemukaari, Slavolok zmage, Triumfa Arka, Triumfalna kapija, Triumfbågen, Triumphbågen, Zafer Abidesi, Триумфалната арка, Триумфальная арка, 凱旋門
Режиссер
Льюис Майлстоун
В ролях
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Шарль Буайе
Шарль Буайе
Чарльз Лотон
Рут Нельсон
Арт Смит
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2

7.2
Оцените 22 голоса
6.3 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1436
Триумфальная арка

Отзывы о фильме

