Однажды маленькая уточка Серая шейка помогла зайцу и спасла его от лисы. В отличие от серого, она не осталась невредимой, ведь лиса перебила уточке крыло. Эта травма повлекла за собой то, что Серая шейка не смогла улететь с другими птицами в теплые края. Она жила в зарослях полыни, однако растения с каждым днем редели из-за морозов. Да и лиса повадилась крутиться возле травы и ждать, когда же появится возможность пообедать уточкой. Серая шейка сдружилась с семьей зайцев, они помогали ей выживать зимой. Однажды им всем пришлось спасаться бегством от лисы. Зайцы без труда перепрыгнули через овраг, а вот уточка с поврежденным крылом никак не решалась. Она была уверена, что у нее ничего не получится. Мудрый глухарь при помощи хитрой уловки заставил Серую шейку поверить в себя. Каким образом старый птиц смог переубедить уточку?