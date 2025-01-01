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Киноафиша Фильмы Серая Шейка

Серая Шейка

Seraya sheyka 18+
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О фильме

Отважная уточка по имени Серая Шейка спасла зайца от злой лисы. Но в схватке рыжая плутовка успела повредить Серой Шейке крыло, поэтому она не смогла улететь в теплые края вместе с другими птицами. Пришлось ей зимовать в полынье, которая с наступлением холодов день ото дня становилась все меньше и меньше. К тому же лисица не забыла про Серую Шейку и приходила к полынье, ожидая, когда же уточка станет ее добычей. С помощью своих друзей – зайца и глухаря – Серая Шейка научится заново летать и ускользнет от рыжей хищницы.

  • В основу сюжета мультфильма лег одноименный рассказ Дмитрия Мамина-Сибиряка. 
  • Сценаристом «Серой Шейки» стал Георгий Березко, написавший сценарии к таким мультфильмам, как «Три мушкетера» (1938), «Крепыш» (1950), «Гадкий утенок» (1956). 
  • Мульфильм имеет ряд отличий от литературного первоисточника. Так, например, рассказ Мамина-Сибиряка завершается тем, что Серая Шейка находит приют в человеческом жилище. В мультфильме персонажей-людей нет вообще, а героиня остается жить в дикой природе. 
  • «Серая Шейка» стала пятой совместной работой Леонида Амальрика и Владимира Полковникова. В общей сложности тандем режиссеров создал более десяти мультфильмов.

Однажды маленькая уточка Серая шейка помогла зайцу и спасла его от лисы. В отличие от серого, она не осталась невредимой, ведь лиса перебила уточке крыло. Эта травма повлекла за собой то, что Серая шейка не смогла улететь с другими птицами в теплые края. Она жила в зарослях полыни, однако растения с каждым днем редели из-за морозов. Да и лиса повадилась крутиться возле травы и ждать, когда же появится возможность пообедать уточкой. Серая шейка сдружилась с семьей зайцев, они помогали ей выживать зимой. Однажды им всем пришлось спасаться бегством от лисы. Зайцы без труда перепрыгнули через овраг, а вот уточка с поврежденным крылом никак не решалась. Она была уверена, что у нее ничего не получится. Мудрый глухарь при помощи хитрой уловки заставил Серую шейку поверить в себя. Каким образом старый птиц смог переубедить уточку?

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 1 января 1948
Дата выхода
1 января 1948 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Seraya sheyka, Grey Neck, Серая шейка, Das verlassene Entlein, Izgubljeno pače, Little Gray Neck, Szara szyjka, Сіра шийка
Режиссер
Леонид Амальрик
Владимир Полковников
В ролях
Виктория Иванова
Валентина Телегина
Владимир Попов
Федор Курихин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 21 голос
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  662 В жанре «анимация»  125 В фильмах СССР  107
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Серая Шейка

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