«Стримеры»: Рецензия Киноафиши

Популярные блогеры-инфлюенсеры отправляются на встречу с известным миллиардером. Они надеются заполучить крупный рекламный контракт и решить возникшие денежные проблемы. На подъезде к особняку дорогу им преграждает таинственный бородатый мужчина и советует ехать домой, пока они еще целы. Но блогеры лишь ухмыляются и едут дальше, прямиком к своей смерти. Они попадают в логово вампиров, которые хотят полакомиться молодой кровью и провести очередной обряд переселения. Только так самые старые из них могут сохранить вечную жизнь. Единственной надеждой на спасение становится бородатый бродяга, тоже приехавший в это место, чтобы осуществить свой план мести и поквитаться с вурдалаками.

«Стримеры» похожи на вирусный рекламный ролик в духе My Duck's Vision. Форма быстрой нарезки из графики и фактов, в которых на нас вываливают огромное количество информации и не позволяют задуматься о происходящем. Авторы попытались воплотить эту концепцию в полноценном фильме. Вроде бы у нас есть какой-то сюжет, но он постоянно прерывается абсолютно необязательными вставками о деятельности вампиров, флешбэками, пересказами родословных и другой ахинеей. Сцены меняются в ураганном клиповом монтаже, изредко на экране появляется сторонняя графика со счетом из компьютерных игр или спортивных телешоу, а на фоне постоянно играет энергичная электронная музыка. Кажется, мы несемся сломя голову вперед, но постепенно понимаем, что история топчется на одном месте. Все события фильма можно описать парочкой предложений. Остальное время занимают те самые ответвления, призванные добавить динамику и юмор.

Стримеры

Попытка создать актуальную пародию на мир социальных сетей и современных трендов оборачивается очередным бумерским взглядом на происходящее. Как будто все это придумали многовековые вампиры, думающие, что именно они определяют тренды и используют их в свое благо. Здесь получается уловить лишь общую мысль, которая споткнулась о примитивность высказывания. Как будто человек, посидевший пару часов в соцсетях и изредка смотрящий ютуб-ролики за едой, «понял» суть общества и решил поиронизировать на происходящем. Правда, ему еще предстоит сделать множество открытий и осознать, насколько он отстал от действительности, и добраться хотя бы до мема с дедом и таблетками. Не удивительно, что юмор оказался одной из самых слабых сторон картины. Хотелось бы описать ее каламбуром и сказать, что в этой черной комедии нет светлых пятен, но, к сожалению, не оказалось и черных. Просто какая-то серая и плохо разборчивая клякса.

Единственным интересным (или, скорее, полноценным) персонажем становится бородатый бродяга в исполнении Томаса Джейна. В его истории есть хоть какая-то мотивация, развитие и смысл. Он же выступает и рассказчиком. Но все эти хорошие начинания сталкиваются с нехваткой времени. Большое количество мелких деталей попытались упихнуть в скромный хронометраж второстепенного героя, а его закадровые комментарии никак не раскрывают его персонажа. Все остальные участники загородных приключений тоже навевают тоску. Вампиры вышли предельно банальными алчными богачами, мечтающими о вечной жизни. Блогеры оказались наивными дурачками, не понятно как дожившими до своих лет.

Стримеры

«Стримеры» просто не складываются в кино. Это набор сцен с клиповым монтажом и редким сарказмом рассказчика. Все шутки и попытки болезненно уколоть современное общество, которое гонится за лайками и мифической популярностью, оборачиваются очередным занудством. Картина не смогла справиться даже с экшен-финалом, где ее темп и долбящая музыка пришлись бы к месту. Схватки с кровососами вышли слишком стандартными, как и мало чем примечательный краткий курс молодого охотника на вампиров. При этом иногда в «Стримерах» появляются проблески потенциала. Случайные попадания в актуальную сатиру, парочка удачных шуток, редкая интересная форма подачи и динамика, но все это лишь зачатки полноценного фильма.