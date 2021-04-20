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Брианна Хоуи
Брианна Хоуи
Brianne Howey
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Брианна Хоуи
Brianne Howey
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Дата рождения
24 мая 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Ла-Каньяда-Флинтридж, Калифорния, США
Рост
168 см
Биография Брианны Хоуи
Родилась 24 мая 1990 года. Ла-Каньяда-Флинтридж, Калифорния, США.
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Фильмография Брианны Хоуи
Ловушка времени
фантастика, боевик, приключения
2017, США
6.0
XOXO
драма, музыка
2016, США
5.0
Вирус
драма, ужасы, триллер
2016, США
6.0
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Сериал «Джинни и Джорджия» продлен на второй сезон
Брианна Хоуи и Антония Джентри вернутся к своим ролям.
Написать
20 апреля 2021 13:53
4 интересных сериала Netflix, которые вы могли упустить
Вокруг этих сериалов не было шумихи и скандалов. В них нет имен известных актеров или огромных бюджетов. Тем не менее мы посмотрели каждый из них и считаем, что они стоят вашего внимания.
Написать
2 апреля 2021 16:30
Новый «Супермен», сиквел «Молчания ягнят» и молодой Скала: сериалы, которые мы будем смотреть в феврале
Рассказываем о самых любопытных новинках февраля 2021 года.
Написать
1 февраля 2021 12:25
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