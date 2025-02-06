«Как бы беременна»: Рецензия Киноафиши

Преподавательница английской литературы из Бруклина Лэйни Ньютон (Эми Шумер) переживает не лучшие времена. Ее многолетний бойфренд Дэйв (Дэймон Уайанс — младший) делает ей предложение, но совсем не то, от которого нельзя отказаться. Вместо руки и сердца он просит Лэйни расширить их сексуальные горизонты, включив в них опцию «+1», и тут же представляет ее этой самой опции по имени Морин. Чуть Кейт (Джиллиан Белл), лучшая подруга Лэйни, без особой радости рассказывает ей, что беременна. Лэйни, которая хотела быть мамой с самого детства, чувствуя, что отдаляется от Кейт, принимает очень странное решение — с помощью подложного живота имитировать беременность.

Заголовки рецензий англоязычных критиков упорно обыгрывают название фильма (в оригинале Kinda Pregnant). Вот несколько примеров: «“Как бы беременна” как бы скучна», «“Как бы беременна” как бы разочаровывает», «“Как бы беременна” не способна родить ни одной шутки». Их постная незатейливость и неизобретательность нездорóво точно рифмуется с самим фильмом.

Приставное, как лестница, слово-паразит «kinda», которым в речи обычно заполняют пространство между еще не сформировавшимися мыслями, идеально передает вторичность сюжета и его исполнения. «Как бы беременна» — это как бы драмеди. Драматическая его часть неловко заигрывает с кое-какими социальными и психологическими аспектами беременности, но делает это слишком поверхностно — почти исключительно на уровне неудачных гэгов, чаще всего связанных с подложным животом, с которым то и дело что-нибудь происходит. Его то случайно ножом проткнут, то еще что, а в одной из сцен даже подожгут.

Стандартна до невыразительности и ромкомовая часть — куда же без нее в фильме о беременности (как бы беременности). На курсах для будущих мам Лэйни знакомится с раздражительной и заезженной материнством Меган (Брианна Хоуи), а чуть позже и с ее братом Джошем (Уилл Форте). Это живущий в гараже водитель машины для чистки катка, с которым у главной героини случился классический meet cute в кофейне за пару сцен до этого. Их любовная линия решена так же предсказуемо, как и все прочие.

Сценаристкам Джули Пайве и Эми Шумер вторит режиссер Тайлер Спиндел, снимающий исключительно для продакшена Адама Сэндлера. Спиндел, кажется, мог бы вести курс избитых визуальных приемов в одной из киношкол. Когда Лэйни и Джош целуются в финале, камера кружится вокруг них. Когда они ссорятся, Спинделл проливает дождь над их любовью.

«Нежданчика» (симпатичный фильм Памелы Адлон) не получилось, как не вышло соединить комедию и драму. Фильм похож на классические комедии Адама Сэндлера вроде «Счастливчика Гилмора», которые вдруг решили говорить о важном, сохранив характерную условность повествования. «Как бы беременна» — типичный фильм Netflix со всеми признаками потокового производства, с чеканным сюжетом и общим ощущением усталости от своего ремесла и необходимости опять что-то писать, снимать и, не дай бог, придумывать.