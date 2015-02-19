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Постер сериала Странная парочка
Постер сериала Странная парочка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Странная парочка

Странная парочка (2015 - 2017)

The Odd Couple 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 21 минута
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 13 часов 18 минут

О чем сериал

Герои сериала «Странная парочка» – лучшие друзья, которые совершенно не похожи друг на друга. Феликс Ангер – профессиональный фотограф с довольно занудным характером, которого из-за этого бросает супруга Кейти. А Оскар Мэдисон – спортивный журналист с чрезмерно активной жизненной позицией, который также недавно расстался с женой Линдсей. Приятели не придумывают ничего лучше, чем начать жить под одной крышей, пока их личная жизнь вновь не наладится. Однако эта идея кажется удачной лишь на первый взгляд.

В ролях
В ролях
Мэттью Перри
Мэттью Перри
Томас Леннон
Томас Леннон
Джофф Стульц
Джофф Стульц
Линдсей Слоун
Линдсей Слоун
Тери Хэтчер
Тери Хэтчер
Уенделл Пирс
Уенделл Пирс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Странная парочка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
Странная парочка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 13 эпизодов
 
Странная парочка - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 13 эпизодов
 
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