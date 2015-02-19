Герои сериала «Странная парочка» – лучшие друзья, которые совершенно не похожи друг на друга. Феликс Ангер – профессиональный фотограф с довольно занудным характером, которого из-за этого бросает супруга Кейти. А Оскар Мэдисон – спортивный журналист с чрезмерно активной жизненной позицией, который также недавно расстался с женой Линдсей. Приятели не придумывают ничего лучше, чем начать жить под одной крышей, пока их личная жизнь вновь не наладится. Однако эта идея кажется удачной лишь на первый взгляд.