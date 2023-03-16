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Киноафиша Новости Джек Блэк и братья Фаррелли готовят рождественскую комедию «Дорогой Санта»

Джек Блэк и братья Фаррелли готовят рождественскую комедию «Дорогой Санта»

16 марта 2023 14:53
Джек Блэк и братья Фаррелли готовят рождественскую комедию «Дорогой Санта»

Картина о маленьком мальчике, случайно отправившему письмо владыке Ада.

По данным Deadline, Джек Блэк («Школа рока») планирует сыграть главную роль в предстоящей рождественской комедии братьев Бобби («Тупой и еще тупее 2») и Питера («Зеленая книга») Фаррелли Dear Santa. Актер уже подтвердил эту информацию в своих социальных сетях:

«Я так рад работать над этим фильмом с моими старыми приятелями, братьями Фаррелли. Я смеялся до упаду, когда читал сценарий. Был ли я рожден для этой роли? До встречи на Рождество!»

Бобби Фаррелли займется постановкой картины, а также выступит ее продюсером вместе со своим братом и Джереми Крамером («Субмарина»). Кроме Блэка, роли в картине исполнят Роберт Тимоти Смит («Хорошие девчонки»), Кигэн-Майкл Ки («Притворись моей женой»), Брианна Хоуи («Джинни и Джорджия»), Хэйз МакАртур («Утреннее шоу») и другие.

В центре сюжета — маленький мальчик, который пишет рождественское письмо Санте, но путает буквы в имени получателя и случайно отправляет свое послание самому Сатане. Сценарий написан братьями Фаррелли и Рики Блиттом («Лоудермилк») на основе идеи Дэна Ивена («Игры с огнем»).

Dear Santa станет не первым совместным проектом Блэка и братьев Фаррелли. Ранее они уже работали вместе над фантастической мелодрамой «Любовь зла» (2001). По сюжету, парень Хэл (Блэк), которого в женщинах привлекает только внешность, получает способность видеть внутреннюю красоту человека. Не подозревая об этой перемене, он начинает встречаться с Розмари (Гвинет Пэлтроу), которая кажется ему неземной красавицей, хотя на деле является огромной женщиной, под чьим веслом ломаются стулья. Фильм стал настоящим хитом, заработав $141 млн в мировом прокате при бюджете в $40 млн.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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