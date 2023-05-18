Сериал «Джинни и Джорджия» продлен на третий и четвертый сезоны

СТим-сервис Netflix объявил о продлении хитового сериала «Джинни и Джорджия» на третий и четвертый сезоны.

Шоураннером новых серий выступит Сара Глински («Деграсси: Новый класс»), которая была нанята командой еще до забастовки WGA, начавшейся 2 мая. На этом посту она сменит создательницу первых двух сезонов Дебру Дж. Фишер, которая, по слухам, покинула проект из-за разногласий с его автором Сарой Лэмперт. Сообщения об уходе Фишер начали появляться в сети еще в апреле.

Главные роли в «Джинни и Джорджии» исполняют Брианна Хоуи («Куколка»), Антония Джентри («Мой сын — супергерой»), Дизель Ла Торрака («Секреты, которая она хранит»), Дженнифер Робертсон («Шиттс Крик») и Феликс Маллард («Лок и ключ»).

Сериал повествует о Джорджии Миллер (Хоуи), ее дочери-подростке Джинни (Джентри) и маленьком сыне Остине (Дизель Ла Торрака), которые переезжают в процветающий город в штате Массачусетс, чтобы начать новую жизнь после смерти отчима семейства Кенни. Со временем Джинни узнает, что гибель Кенни на самом деле была делом рук Джорджии. Во втором сезоне девушка пытается понять, как ей двигаться дальше, зная, что ее мать — убийца. Будучи обремененной страшной семейной тайной, Джинни приходится столкнуться с еще большей душевной болью от осознания того, что Джорджия не просто забрала чужую жизнь, но сделала это, чтобы защитить свою дочь.