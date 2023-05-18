Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой пёс Руни" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сериал «Джинни и Джорджия» продлен на третий и четвертый сезоны

Сериал «Джинни и Джорджия» продлен на третий и четвертый сезоны

18 мая 2023 11:24
Сериал «Джинни и Джорджия» продлен на третий и четвертый сезоны

Разработку будущих серий возглавит новый шоураннер.

СТим-сервис Netflix объявил о продлении хитового сериала «Джинни и Джорджия» на третий и четвертый сезоны.

Шоураннером новых серий выступит Сара Глински («Деграсси: Новый класс»), которая была нанята командой еще до забастовки WGA, начавшейся 2 мая. На этом посту она сменит создательницу первых двух сезонов Дебру Дж. Фишер, которая, по слухам, покинула проект из-за разногласий с его автором Сарой Лэмперт. Сообщения об уходе Фишер начали появляться в сети еще в апреле.

Главные роли в «Джинни и Джорджии» исполняют Брианна Хоуи («Куколка»), Антония Джентри («Мой сын — супергерой»), Дизель Ла Торрака («Секреты, которая она хранит»), Дженнифер Робертсон («Шиттс Крик») и Феликс Маллард («Лок и ключ»).

Сериал повествует о Джорджии Миллер (Хоуи), ее дочери-подростке Джинни (Джентри) и маленьком сыне Остине (Дизель Ла Торрака), которые переезжают в процветающий город в штате Массачусетс, чтобы начать новую жизнь после смерти отчима семейства Кенни. Со временем Джинни узнает, что гибель Кенни на самом деле была делом рук Джорджии. Во втором сезоне девушка пытается понять, как ей двигаться дальше, зная, что ее мать — убийца. Будучи обремененной страшной семейной тайной, Джинни приходится столкнуться с еще большей душевной болью от осознания того, что Джорджия не просто забрала чужую жизнь, но сделала это, чтобы защитить свою дочь.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Читать далее 17 мая 2023
Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5» Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5» Читать далее 19 мая 2023
COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» Читать далее 16 мая 2023
Алчные «волки» покушаются на богатства индейцев в первом трейлере «Убийц цветочной луны» Алчные «волки» покушаются на богатства индейцев в первом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 18 мая 2023
Джон Дэвид Вашингтон воюет с ИИ в трейлере фантастического фильма «Создатель» Джон Дэвид Вашингтон воюет с ИИ в трейлере фантастического фильма «Создатель» Читать далее 18 мая 2023
Критики приняли «Форсаж 10» без особого энтузиазма Критики приняли «Форсаж 10» без особого энтузиазма Читать далее 18 мая 2023
Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 17 мая 2023
Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Читать далее 17 мая 2023
Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Читать далее 17 мая 2023
«Форсаж 10»: что показали в сцене после титров «Форсаж 10»: что показали в сцене после титров Читать далее 19 мая 2023
Related video