«Плюс один»: Рецензия Киноафиши

Бен (Джек Куэйд, кстати говоря, сын Мег Райан и Денниса Куэйда) и Элис (Майя Эрскин) ― друзья. И ничего больше. Просто друзья. Да. Друзья. Они оба одиноки, но по разным причинам. Элис переживает тяжёлое расставание с парнем, с которым долго встречалась, Бену же, подобно ребёнку в магазине мороженого, хочется попробовать все вкусы и не останавливаться на одном. Друзья попадают в специфическую ситуацию. Их кругу общения под тридцатник, и все вокруг начали оголтело жениться. В общей сложности им нужно посетить 10 свадеб на двоих. Поскольку одинокий человек на свадьбе, по их мнению, выглядит убого, они заключают договор, что будут +1 друг другу на каждой свадьбе. Ну а дальше сами подумайте, с какими проблемами сталкиваются герои.

От «Плюс один» изначально ожидаешь некой деконструкции жанра ромкома, но на самом деле это не так. Фильм не насыщает новыми смыслами один старый жанр, а циничнее обычного подаёт другой ― мелодраму. Раскрыть проблематику человеческих взаимоотношений для авторов важнее, чем зрителя насмешить. Парадоксально, но с побочной задачей создатели кино справляются немного успешнее, чем с базовой.

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В фильме есть несколько блестящих в своей нелепости комедийных ситуаций и немного очень остроумных шуток, но всё равно «Плюс один» ― о столкновении двух идеологий, двух подходов к отношениям.

Бен ― замороченный миллениал, ищущий смысл во всём и во всём сомневающийся, не зря по фильму рефреном проходит то, что он ПОДУМЫВАЕТ сменить работу. У Бена множество тараканов, под влиянием которых он вывел детальные критерии идеальной девушки, под которые, ясное дело, никто не подходит и подойти не может (верное решение, что критерии эти озвучены в фильме мельком ― так зрителю проще их соотнести со своими).

Элис тоже не без тараканов, но её тараканы ясны и вполне исходят из её поведения и характера. Она девушка пассионарная, прямолинейная, не слишком замороченная. Такой рокировкой ролей фильм откликается на дух времени, в котором замороченной фифой в традиционных отношениях вполне бывает мужик. Отчаянно кажется, что этому фильму чего-то не хватает. То ли большей изощрённости в форме, как в «500 дней лета», то ли термоядерной харизмы актёров, как в «Как женить холостяка» (при этом Куэйд и Эрскин ― пупсики однозначно ― сравнивать их с Вайноной и Киану даже не совсем корректно), то ли лучшей динамики. Возможно, всего понемногу, но в целом «Плюс один» создаёт цельное впечатление, чему способствует и грамотный баланс драмы и комедии, и отличный саундтрек (калифорнийская индюшатина от «Real Estate» вписалась в фильм идеально). В конце концов, это кино состоятельно как исследование человеческих свадеб. Их в фильме много, они показаны дотошно и красочно, со всеми трогательностями, нелепостями и, конечно, фейлами в поздравительных речах. Если вас, вопреки заголовку рецензии, таки позвали на свадьбу, то этот фильм можно использовать как руководство по тому, что стоит и не стоит упоминать в речи. Полезное кино.

Петр Волошин