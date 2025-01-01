Меню
Джордан Пил
Награды
Награды и номинации Джордана Пила
Jordan Peele
Награды и номинации Джордана Пила
Оскар 2018
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2019
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Номинант
Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
BAFTA 2018
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
