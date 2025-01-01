Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джордан Пил Награды

Награды и номинации Джордана Пила

Jordan Peele
Награды и номинации Джордана Пила
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
 Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Номинант
 Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше