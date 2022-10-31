«Уэнделл и Уайлд»: Рецензия Киноафиши

К своим 13- годам Кэт (Лирик Росс) пережила столько, сколько выдержит не каждый взрослый. Пять лет назад ее родители погибли в автокатастрофе, и с тех пор осиротевшая девочка успела сменить несколько приютов. Она твердо решила ненавидеть себя до конца своих дней, что ожидаемо сделало ее проблемным элементом для любой системы. Очередное новое начало поджидает Кэт в до боли знакомом месте. Теперь ее отправляют в католическую школу в родном городе, стремительно вымирающем после большого пожара. Вдобавок к этому, уже который год городской совет отбивается от капиталистов, твердо намеренных освоить остатки инфраструктуры под постройку частной тюрьмы.

Параллельно с этим Уэнделл и Уайлд (Кигэн-Майкл Ки и Джордан Пил), пара опальных демонов, коротают вечность в аду за унизительной рутиной. Ослушавшись своего отца, владыки местного филиала преисподней, они приговорили себя к довольно экстравагантному исправительному труду. День за днем они запрягают монструозную тихоходку в телегу с волшебным кремом для роста волос и обрабатывают лысину взбесившегося родителя. Внезапно они получают сигнал, что именно Кэт способна освободить их, вызвав на поверхность. Для исполнения своего заветного желания им всего-то нужно пообещать Кэт то же самое. Не факт, что они способны воскресить ее родителей, но, как любые демоны, они всегда могут спрятать реальные условия за мелким шрифтом.

«Уэнделл и Уайлд» — первый полнометражный мультфильм Генри Селика после 13 лет затишья. Селик, без преувеличения, — легенда современной анимации. Зрителю он известен в первую очередь как режиссер культового «Кошмара перед Рождеством», а также по экранизациям мрачных, но добрых сказок о детях-аутсайдерах («Коралина» и «Джеймс и гигантский персик»). В этот раз в основу сюжета легла неизданная книга Селика в соавторстве с хоррор-писателем Клеем Маклеодом Чапменом. И без того долгое и трудоемкое производство картины постоянно откладывалось. Сначала проект приостановили почти на год из-за пандемии, затем — из-за прошлогодних пожаров в штате Орегон, где располагалась студия. Но в этом году мультфильм наконец добрался до зрителей, аккуратно встроившись в ряд хэллоуиновских релизов.

Уэнделл и Уайлд

Мультфильм продюсировала компания Джордана Пила Monkeypaw Productions, и это первый детский фильм в их каталоге. При всей своей непохожести, между Пилом и Селиком много общего. Оба они заработали прочную репутацию новаторов, и дело не только в яркой стилистике. Селик научил киномир тому, что дети любят пугаться не меньше взрослых, а дидактические уроки из уст костлявых монстров звучат не менее убедительно, чем от конвенциональных принцесс. Пилу привычен куда более резкий киноязык, но и его миры часто уходят за привычные для жанра границы.

Фанаты селиковской анимации не останутся разочарованы, его фирменная гротескная хореография обрушивается на зрителей с первых же кадров. Джордан Пил, работавший над мультфильмом еще и как соавтор сценария, добавил картине дополнительный слой в меру злой сатиры и налет афропанка. Фантасмагоричные пляски угловатых, но очаровательных персонажей (заслуга художника Пабло Лобато), которые между делом прохаживаются по социальным и политическим проблемам, — смесь многообещающая. Но неровные стыки между мирами этих двух творцов временами нет-нет, но отвлекают внимание от всех плюсов картины.

Уэнделл и Уайлд

И Селик, и Пил явно находятся в зоне комфорта, рассказывая историю персонажей, скроенных не по лекалу вымышленного (или вполне реального) мира. Проблема в том, что Пил не привык работать в рамках PG13 — и как комик, и как хоррормейкер. Наблюдать за Кэт действительно интересно, ее персонаж — хороший пример неклишированного изгоя, успешно побеждающего внутренних и внешних демонов. Но многоголосый хор второстепенных персонажей, побочных ситуаций и недетских намеков оказывается слишком тяжелыми даже для такой сильной героини.

Вряд ли этот мульфильм отзовется объемами референсов и пиратского мерча, как тот же «Кошмар перед Рождеством». Тем не менее, многие сцены и персонажи даже без скидок на работу за кадром запоминаются своей продуманностью и выдумкой (появление местного Рогатого под Cult of Personality группы Living Color точно попадет во все списки эффектного явления зла народу). Так что будет в корне неверно считать формулу от двух больших авторов абсолютно нерабочей. Но выдержки этому зелью, кажется, не хватает.