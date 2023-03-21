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Киноафиша Новости Создатель «Мы» и «Нет» Джордан Пил приступил к производству своего очередного фильма

Создатель «Мы» и «Нет» Джордан Пил приступил к производству своего очередного фильма

21 марта 2023 10:54
Создатель «Мы» и «Нет» Джордан Пил приступил к производству своего очередного фильма

Лента будет противостоять в прокате триквелам «Аватара» и «Соника».

Прояснилась официальная дата премьеры четвертого режиссерского проекта Джордана Пила. Студия Universal Pictures выпустит новую ленту от создателя «Прочь» (2017), «Мы» (2019) и «Нет» (2022) в кинотеатры 25 декабря 2024 года. Название, жанр и детали сюжета пока не раскрываются, но подтверждено, что Пил выступит постановщиком, сценаристом и исполнительным продюсером картины.

Основными прокатными конкурентами грядущего фильма станут «Аватар 3» Джеймса Кэмерона и «Соник 3» Джеффа Фаулера — оба блокбастера будут выпущены 20 декабря 2024 года. Также в этот период должна была состояться премьера первой части фэнтезийной дилогии «Злая», но релиз был перенесен на ноябрь.

Параллельно Universal установила релизную дату для другого проекта Пила, который он продюсирует через свою производственную компанию Monkeypaw Productions. Безымянный хоррор-триллер выйдет 27 сентября 2024 года.

«Прочь» заработал в прокате $255,7 млн (из них в США — $176,1 млн), «Мы» собрал $256 млн (в США — $175 млн), а общемировая касса «Нет» составила $171,2 млн (в США — $123,2 млн). В списке наиболее известных продюсерских проектов Пила значатся «Кэндимен» (2021) и «Черный клановец» (2018).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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