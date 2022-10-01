Уэнделл и Уайлд, 2022

О том, что режиссер Генри Селик занимается созданием сценария и разработкой нового полнометражного кукольного мультфильма, стало известно еще в 2015 году. Тогда же выяснилось, что озвучиванием персонажей будут заниматься Киган-Майкл Ки и Джордан Пил.

В 2018 году Netflix приобрел права на мультфильм.

Музыку к мультфильму написал известный композитор из Франции Брюно Куле. Его работы можно услышать в таких фильмах, как «Хористы», «Легенда о волках», «Песнь моря» и другие.

Вдохновением для создания этого фильма для Генри Селика стали мультфильмы Чарльза Аддамса, сериал «Сумеречная зона», фильмы «Ночь охотника», «Ночь на лысой горе» и «Вторжение похитителей тел».

Джордан Пил и Кигэн-Майкл Ки уже не раз работали вместе. Например, у них есть совместный сериал под названием «Ки и Пил», который транслировался с 2012 по 2015 год.

Режиссером мультфильма «Кошмар перед Рождеством» является американский художник и мультипликатор Генри Селик, однако бытует распространенное мнение, что автором этой картины является Тим Бертон. Оба именитых режиссера познакомились друг с другом, еще когда хотели получить стажировку в студии Уолта Диснея.

У режиссера Генри Селика есть номинация на премию «Оскар» за картину «Коралина в стране кошмаров» в категории «Лучший анимационный фильм».

Производство фильма активно шло летом 2020 года, несмотря на пандемию и возникающие сложности. В ноябре 2020 года стало известно, что в процессе создания фильма было уволено немало человек: из-за нарушения протоколов безопасности COVID-19, социальных и политических волнений и многих других причин.