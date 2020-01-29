«Playmobil Фильм: Через вселенные»: Рецензия Киноафиши

Playmobil — немецкие игровые наборы, в которых на первый план выходят уникальные фигурки человечков, а не строительство. Среди наборов можно отыскать разнообразную тематику: пираты, ферма, динозавры, официальные лицензионные наборы по NHL, «Как приручить дракона» и «Охотники за привидениями». Визуально они напоминают не типичное LEGO, а скорее их детскую серию Duplo с поправкой на возраст. В отличие от Европы, где фигурки получили широкую известность и доросли до тематического парка аттракционов, в России они не имеют много поклонников. Вслед за своим конкурентом Playmobil пытается расширить влияние бренда во всем мире, подарив юным зрителям анимационное воплощение конструкторов.

Playmobil Фильм: Через вселенные

Чарли и его старшая сестра Марла волшебным образом попадают внутрь большой игровой инсталляции игрушек Playmobil для детской выставки. Увидев возможность невероятного приключения, младший брат пускается изучать новый мир, но быстро попадает в ловушку пиратов. Они ищут самых сильных воинов для гладиаторских боев императора Максимуса, ублажающего своих подданных кровожадным развлечением. Чтобы отыскать брата, Марле придется преодолеть разнообразные тематические области, среди которых окажутся: Мир Викингов, Юрский период, Дикий Запад, Шпионский город, Волшебная страна и римский Колизей. Путешествие не пройдет в одиночестве. На помощь придут новые друзья в лице водителя Дела, задолжавшего денег местным бандитам, секретного агента Рэкса, Дашера, следящего за похищениями игрушек, и Доброй Феи, всегда готовой дать ценный совет. Они познакомят Марлу с местными правилами и помогут остановить большой заговор, чтобы спасти мир игрушек и освободить непослушного младшего брата.

Playmobil Фильм: Через вселенные

Создатели пошли по проверенному пути и не стали менять формулу одного из главных конкурентов. Картина имеет не только анимационные эпизоды, но и сцены с живыми актерами. Перенося действие в реальный мир, авторы пытаются рассказать о неизбежном взрослении и угасающих мечтах. Героям придется отыскать тонкую грань между заветными желаниями постоянно открывать мир и давлением жизненных трудностей, заставляющих отказаться от любых авантюр. Страх сковывает некогда жизнерадостную Марлу, в самом начале хвастающуюся своим паспортом, местным символом свободы и отсутствия границ, но спустя время вынужденную спрятать его в глубине стола. Заново открыть простые радости поможет невероятное путешествие по уникальным мирам, которое откроет глаза на последние годы, сделавшие несчастной не только ее, но и близких людей.

В остальном мультфильм продолжает копировать «Lego Фильм» с явным недостатком собственных идей. Совмещение реального и игрового мира происходит самым примитивным способом — необъяснимым чудом. Герои оказываются человечками-аватарами в мире Playmobil, не задумываясь о причинах и следствиях столь шокирующих событий. Не обошлось и без песен, которые иллюстрируют игровые локации. Они получились слишком однообразными и похожими друг на друга. Выделяется лишь песня Максимуса в намеренно плохом исполнении Дэниела Рэдклиффа. Декорации, несмотря на кажущееся многообразие, не получили запоминающихся деталей и достаточного экранного времени, превращая путешествие в примитивное мельтешение разных серий конструктора. Не знакомым с фигурками и наборами Playmobil будет тяжело понять феномен их популярности и проникнуться подобной рекламой.

Playmobil Фильм: Через вселенные

«Playmobil фильм: Через вселенные» подойдет лишь маленьким детям, которым не обязательно знать о существовании конструктора. Они смогут получить самостоятельное приключение, не сбавляющее темпа до самых титров, с приятной анимацией, не претендующей на конкуренцию с крупными голливудскими студиями. Разнообразит это путешествие универсальное наполнение, направленное как на детей, так и на сопровождающих их родителей. Всем напомнят о важности мечтаний, которые нужно совмещать с ответственностью, предлагая отыскать компромисс вместе с главными героями.

Константин Киценюк