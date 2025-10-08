Меню
Требуется техническое обслуживание

Maintenance Required
Требуется техническое обслуживание - trailer
Требуется техническое обслуживание  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 8 октября 2025
Премьера в мире 8 октября 2025
Производство Future Artists Entertainment, Luber Roklin Entertainment, Amazon Studios
Другие названия
Maintenance Required, Mantenimiento requerido, Bakım Gerekli, Karbantartás szükséges, Liebe braucht Wartung, Manutenção necessária, Se requiere mantenimiento, Tagliando d'amore, Требуется ремонт, 維修情緣
Режиссер
Лейси Улемейер
Лейси Улемейер
В ролях
Мэделин Петш
Мэделин Петш
Джейкоб Скипио
Джейкоб Скипио
Джули Серда
Джули Серда
Кэти М. О’Брайн
Кэти М. О’Брайн
Мэдисон Бэйли
Мэдисон Бэйли
Рейтинг фильма

5.3
15 голосов
5.2 IMDb
Трейлеры фильма
Требуется техническое обслуживание - trailer
Требуется техническое обслуживание Trailer
