«Родители легкого поведения»

Фрэнк (Алек Болдуин) и Нэнси (Сальма Хайек) отправили свою дочь в колледж. Оставив её в общежитии и отдав все необходимые указания, пара возвращается в свой шикарный дом только для того, чтобы обнаружить, что их автомобиль цепляет эвакуатор. Проблема в том, что Фрэнк и Нэнси банкроты. Медицинская компания Фрэнка, производившая искусственные сердечные клапаны, прогорела, и всё время родители пытались оградить дочь от неприятной правды.

Но теперь необходимо откуда-то найти деньги для оплаты обучения. Фрэнк и Нэнси выносят всё имущество на улицу, пытаясь его распродать, и попутно распивают спиртное. Оригинальное название фильма — «Пьяные родители», которое герои с успехом оправдывают. Отвечая на вопросы кредиторов, Фрэнк исследует винный погреб Найджела, соседа, попросившего присмотреть за домом, пока он в отъезде.

Сальма Хайек и Алек Болдуин в фильме «Родители лёгкого поведения»

Хорошенько напившись, Фрэнк и Нэнси пишут объявление на Craigslist и сдают дом Найджела пухловатому блондину Карлу (Джим Гаффиган). Денег за аренду хватит, чтобы оплатить первый год обучения дочери! Вот только есть одна небольшая проблема: Карл — сексуальный маньяк, отбывший срок. И теперь супругам придётся не только искать деньги, но и выворачиваться из сложившейся ситуации. Ведь кое-кто принимает Фрэнка за Карла.

Фред Вульф, снимавший фильм, начинал карьеру в стендапе, а в 1992 году присоединился к команде сценаристов Saturday Night Live и даже возглавлял их до 1996-го. Спустя 10 лет и несколько фильмов (Вульф писал тексты к комедиям «Паршивая овца», «Грязная работа» и «Приключения Джо Грязнули»), Фред дебютировал в режиссуре комедией «Снежный человек», а затем снял неплохую комедию «Мальчикам это нравится» со смешной Анной Фэрис.

Алек Болдуин и Сальма Хайек уже снимались вместе — в сериале «Студия 30». Болдуин продолжает работать на телевидении, играет президента США Дональда Трампа в программе Saturday Night Live, чем очень злит главу страны. Интересно, что, прежде чем стать актёром, Алек изучал политологию в университете Джорджа Вашингтона. Сообщив родителям о решении перевестись на актёрские курсы в Нью-Йорке, Болдуин получил море негатива. «Когда я объяснил, что им придётся платить меньше денег, они успокоились», — рассказывал актёр впоследствии.

«Родители лёгкого поведения»

В отличие от своего героя в фильме Вульфа, Болдуин старается не пить в реальной жизни. По молодости актёр злоупотреблял наркотиками и алкоголем, и в 1984 году, когда ему было 26 лет, едва не скончался от передозировки. К счастью, он сумел взять себя в руки и завязать. Поступит ли так же его герой? И смогут ли супруги преодолеть финансовые препятствия? Узнаете, посмотрев комедию «Родители лёгкого поведения».