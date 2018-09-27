Опасная авантюра, 2018

Кэм, сотрудник частной компании по аренде автомобилей, из последних сил пытается сводить концы с концами. В частности, герой испытывает трудности с выплатами алиментов, что может означать для него окончательную потерю возможности видеться со своим сыном. Поэтому, когда Кэм получает возможность за дополнительные деньги возить торговца наркотиками низкого уровня по имени Мазз, он соглашается. Однако его растущие финансовые проблемы вынуждают Кэма принять поспешное и отчаянное решение: похитить младенца Мазза и потребовать выкуп. Кэм быстро осознает, что он натворил, но пути назад нет: либо он получит эти деньги, либо погибнет…