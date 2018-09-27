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Опасная авантюра Опасная авантюра
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American Dreamer

Опасная авантюра, 2018

2018 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кэм, сотрудник частной компании по аренде автомобилей, из последних сил пытается сводить концы с концами. В частности, герой испытывает трудности с выплатами алиментов, что может означать для него окончательную потерю возможности видеться со своим сыном. Поэтому, когда Кэм получает возможность за дополнительные деньги возить торговца наркотиками низкого уровня по имени Мазз, он соглашается. Однако его растущие финансовые проблемы вынуждают Кэма принять поспешное и отчаянное решение: похитить младенца Мазза и потребовать выкуп. Кэм быстро осознает, что он натворил, но пути назад нет: либо он получит эти деньги, либо погибнет…

  • Оригинальное название фильма, «Американский читатель», является цитатой Трэвиса Бикла из культового нуара Мартина Скорсезе «Таксист». Помимо этого и профессии главных героев, эти две картины объединяют темы коррумпированности американского общества, маленького человека и той тонкой грани, которая отделяет добро от зла. 
  • Режиссер этого фильма Деррик Борте озвучивает брата Кэма в сцене, в которой Кэм разговаривает с ним по телефону, прежде чем решиться на преступление. 
  • Фильм был снят в Норфолке, Вирджиния, всего за 16 дней в декабре 2017 года.

После того как Кэм пережил сложный бракоразводный процесс, его жизнь рухнула. Он стал работать обычным таксистом и подрабатывать водителем у мелкого наркоторговца. Еле сводя концы с концами, Кэм в скором времени принимает решение пойти на опасную авантюру и сорвать солидный куш. Но с первых же минут всё идет не по плану.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 22 октября 2020
Премьера в мире 27 сентября 2018
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Деррик Борте
В ролях
Тэмми Бланчард
Джим Гэффиган
Джим Гэффиган
Robbie Jones
Isabel Arraiza
Алехандро Эрнандес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Опасная авантюра 2 постера
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Опасная авантюра

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