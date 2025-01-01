Меню
Персоны
Боб Питерсон
Награды
Награды и номинации Боба Питерсона
Bob Peterson
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Боба Питерсона
Оскар 2010
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2004
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
BAFTA 2010
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
