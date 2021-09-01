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Киноафиша Сериалы Будни Дага
Будни Дага (2021 - …) Dug Days
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 2 часа 30 минут
О чем сериал

«Будни Дага» — мультипликационный сериал, созданием которого занималась студия Pixar. Данное шоу является сиквелом анимационного фильма «Вверх», который вышел на большие экраны в 2009 году. Действие фокусируется на добродушном псе по кличке Даг. С помощью специального ошейника Даг может общаться с людьми на их языке. Необычная способность пса, как правило, становится причиной различных забавных коллизий, происходящих с ним и его хозяином, добродушным пожилым джентльменом по имени Карл Фредриксон.

Будни Дага - трейлер
Будни Дага
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Саймон Хелберг
Саймон Хелберг
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Джефф Пиджон
Джефф Пиджон
Джордан Нагаи
Боб Питерсон
Боб Питерсон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Будни Дага - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Будни Дага
Кадры из сериала
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