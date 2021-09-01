«Будни Дага» — мультипликационный сериал, созданием которого занималась студия Pixar. Данное шоу является сиквелом анимационного фильма «Вверх», который вышел на большие экраны в 2009 году. Действие фокусируется на добродушном псе по кличке Даг. С помощью специального ошейника Даг может общаться с людьми на их языке. Необычная способность пса, как правило, становится причиной различных забавных коллизий, происходящих с ним и его хозяином, добродушным пожилым джентльменом по имени Карл Фредриксон.